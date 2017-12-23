Что будет с Фиби Файло после ухода из Céline?

Слухи, курсировавшие последние несколько месяцев в медиасреде, подтвердились. Фиби Файло уходит из Céline после девяти лет работы. Это случится после презентации коллекции осень-зима 2017/18. "То, что совершила Фиби за последние 10 лет, можно назвать ключевой главой в истории бренда. Мы безумно благодарны ей за все, что она сделала для этого дома. И я полностью уверен в будущем успехе этого модного дома", – прокомментировал уход дизайнера CEO компании LVMH Бернар Арно.

В своем официальном комментарии Файло не сообщила ни причин ухода, ни своих последующих планов. Точно неизвестно, ушла ли она по собственному желанию. Но концерн дорожил ею. После того как Майкл Корс покинул французский бренд в 2005 году, управляющий департамента моды LVMH Пьер-Ив Руссель в течение года ездил в Лондон почти каждую неделю, чтобы убедить дизайнера взяться за эту работу. Специально для нее была построена отдельная дизайнерская студия Celine в столице Великобритании. Критик моды Кэти Хорин уверена, что Фиби уходит сама, но не затем, чтобы присоединиться к другому крупному бренду. А просто чтобы взять паузу, перевести дыхание, сменить окружение. "Вернется ли Файло в моду? Я не уверена. Она делает это не для того, чтобы возглавить другой, более крупный бренд вроде Chanel или Dior. В тот момент, когда Раф Симонс уходил из Dior, в этой среде ходило множество слухов, каким был бы Dior, если бы за него взялась Фиби. Это было бы потрясающе. Но настолько же потрясающе выглядел бы стул или дом, к которому она приложила руку. Я вижу ее в другой ипостаси – ведь ее творческая энергия может быть приложена в любое русло", – пишет Хорин в своей статье на The Cut. Другого мнения придерживается Лука Солка, директор департамента товаров роскоши BNP Paribas. "Она была бы идеальным вариантом для Chanel и Bottega Veneta. Она продемонстрировала невероятный талант – именно ей принадлежат сумки-бестселлеры Céline. Такие способности сейчас жизненно необходимы и Chanel, и Bottega Veneta", – рассказывает он.

Творческая энергия – это словосочетание, которое идеально характеризует работы Фиби Файло. Под ее руководством Céline, почтенный французский дом в течение семидесяти лет одевавший буржуазных матрон, неравнодушных к твидовым пиджакам и крупным золотым пуговицам, как у Chanel, превратился в прогрессивный, ультрасовременный бренд, который будут обожать красивые, сильные и уверенные в себе женщины будущего. У Фиби есть и было очень яркое понимание современности, того, что важно здесь и сейчас. Этот мощный посыл она закладывала в каждую коллекцию, и для этого ей не нужны были никакие вспомогательные средства – ни лозунги на майках, ни коллаборации, ни прочие ухищрения. Поэтому вокруг бренда сформировался пул преданных почитателей самых разных возрастов из разных сфер. Ее вещи говорят сами за себя, и никакие маркетинговые средства им не нужны. "Я просто хочу делать брюки, в которых моя пятая точка будет выглядеть круто, а не брюки, которые будут рассказывать о Холокосте", – сказала дизайнер в интервью The Guardian в 2009 году. И с тех пор она придерживается этого принципа.

Что будет с Céline дальше, пока неизвестно. По словам Бернара Арно, у бренда большие планы на будущее. Дизайнерская команда будет продолжать делать коллекции до тех пор, пока не найдется замена. Те же источники, что предсказали уход Фиби месяц назад, уже составили свой список возможных кандидатов. Среди них – Симон Порт Жакмюс, Джек Маккалоу и Лазаро Эрнандес из Proenza Schouler, директор по дизайну Stella McCartney Натаса Кагалж, Майкл Райдер, дизайн-директор Céline, а также Илария Икарди, работавшая с Victoria Beckham и Saint-Laurent.