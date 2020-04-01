До луны и обратно: дизайнеры, которые посвятили себя космосу

Тема космоса - неисчерпаема, и трудно найти хотя бы одного дизайнера, художника, режиссера или музыканта, который не вдохновлялся ей хотя бы раз. Но для некоторых из них эстетика внеземной жизни, науки и космических технологий становится ключевой в творчестве, и эти вопросы они могут прорабатывать на протяжении многих лет. Мы решили рассказать о нескольких дизайнерах, которые создали наше сегодняшнее представление о "космической" одежде.

André Courrèges

Дизайнера-визионера Андре Куррежа считают крестным отцом моды космической эры. В частности, он одним из первых начал использовать геометрические формы в своих силуэтах 1960-х годов и был первым дизайнером, который включил пластик и поливинилхлорид в свои работы. Коллекция "Космический век", созданная в 1964 году, определила эстетику эпохи. Образ “лунной девушки” также был придуман им - это ботинки на высокой плоской платформе, очки-маски и минималистичные брючные костюмы, а также одежда, сделанная из чистого поливинилхлорида. Этот образ стал культовым, когда случилась высадка человечества на Луну. Позже Курреж даже получил личное приглашение посетить Центр управления полетами НАСА на мысе Канаверал.

André Courrèges André Courrèges Paco Rabanne Paco Rabanne Paco Rabanne

Paco Rabanne

Совсем в другом направлении работал его коллега и современник Пако Рабанн. Испанца вдохновляла не футуристичная и комфортная униформа будущего, а фантазийные доспехи, которые могли носить гостьи из других галактик. Рабанн также любил нестандартные ходы - например, он первым начал создавать одежду из пластика, бумаги и металлоконструкций. Про героинь своих коллекций он придумал собственную легенду и говорил, что "они прибыли на Землю с планеты Альтаир, чтобы основать цивилизацию на этой планете 78 000 лет назад". Вещи напоминали гибриды средневековой кольчуги и других исторических нарядов с технологическими инновациями и формами будущего - то есть, продумывая одежду будущего, он отталкивался от прошлого, а не пытался придумать абстрактные шапочки из фольги. Таким приемом еще воспользуется художник Майкл Каплан, создавая образы для "Бегущего по лезвию". Триумф Рабанна как дизайнера-визионера можно увидеть в научно-фантастическом фильме 1968 года "Барбарелла". А буквально в прошлом сезоне марка переиздала знаменитую кольчугу, и на подиум в ней вышла Белла Хадид.

Pierre Cardin

Пьер Карден, как и его коллеги по цеху, вдохновлялся "космической эрой", но его эстетика была ближе видению Куррежа. Триумфальной можно назвать коллекцию 1969 года, названной "Космическая эра и футуризм", на которую в значительной мере повлияла высадка американских космонавтов на Луну. Тогда он впервые представил на подиуме вещи, выполненные из винила, а также сделал чулки без подтяжек частью высокой моды. Позже Карден также будет приглашен в Центр управления полетами НАСА, где осмелится примерить костюм Армстронга (существует легенда, что дизайнер подкупил охранника, но это маловероятно). Этот опыт настолько вдохновит кутюрье, что вскоре он станет приглашенным дизайнером НАСА и будет создавать эскизы космической униформы.

Pierre Cardin Pierre Cardin Pierre Cardin Thierry Mugler Thierry Mugler

Thierry Mugler

Тьерри Мюглер - дизайнер уже другого поколения, чей зенит пришелся на конец 70-х годов и начало 80-х годов. Если его предшественники в своих работах занимались футурологическими предсказаниями, пытаясь представить, что может носить человек будущего, то Мюглер максимально отдавался фантазиям, и в своей одежде он видел не обычного землянина, а сверхчеловека, человека-киборга. Его одежда искажала и гипертрофировала формы тела, превращая моделей в диковинных существ. В коллекции 1979 года появились блестящие серебряные плиссированные платьев из фольги и подпоясанные золотые скафандры в комплекте с головными уборами в стиле шлемов. В этом Мюглеру удалось совместить классический футуризм 1960-х годов с предвестием декаданса 1980-х.

Issey Miyake

Иссей Мияке - представитель следующего поколения. В 90-е годы в мировом инфополе всерьез обсуждалась возможность контакта с инопланетным разумом, а масла в огонь подливали засекреченные эксперименты США на Зоне 51. Люди действительно верили в НЛО, и это можно понять, если вспомнить культовые картины того времени - "Секретные материалы", например. Летающие тарелки, стереотипные зеленые инопланетяне и другие фантастические вещи вдохновляли дизайнеров. Экспериментатор и футуролог от мира моды Иссей Мияке создал свою версию летающей тарелки - он воплотил ее в платье, которое было создано при помощи технологии, которая используется при производстве бумажных фонариков. Платье превращало носительницу в биоморфную скульптуру и создавало ощущение "полета" при носке.

Issey Miyake Issey Miyake Issey Miyake Issey Miyake

Работа Александра Маккуина для Givenchy

Бренд Givenchy никогда не был на передовой футуризма, но это было до тех пор, пока туда не пришел Александр Маккуин. Британский дизайнер-хулиган перевернул классический буржуазный модный дом с ног на голову. О его наследии можно рассказывать долго, но именно этот показ останется в истории космической моды - это осень-зима 1999 года. Для 1999 года была характерна всеобщая тревожность перед наступлением миллениума - Маккуин превратил эту мощную смесь тревоги и ожидания новых возможностей в фантастическую коллекцию. Модели с стрижками "боб" шагали по металлической взлетно-посадочной полосе, одетые в блестящие вышитые пальто, высокие сапоги до колен и даже латы. Он один из первых придумал снабдить ткань светодиодами, превратив костюм в технологическую униформу.

Александра Маккуин для Givenchy Александра Маккуин для Givenchy Hussein Chalayan Hussein Chalayan

Hussein Chalayan

Как и дизайнеры 1960–х годов, Хусейн Чалаян был увлечен футуризмом. Но если его предшественники представляли будущее через эксперименты с материалами или силуэтами, то Чалаян видел будущее в трансформации - буквально. На показе весна-лето 2007 года Чалаян не только представил культовое платье-пузырь, но и представил шесть предметов-трансформеров, которые менялись на глазах у зрителей. За техническую сторону показа отвечала команда, которая работала над спецэффектами в фильмах о Гарри Поттере. Их работа позволяла одежде расцветать и преображаться на моделях, а сами вещи превращались и трансформировалась в свои антиподы.

Christofer Kane Resort 2011

Начало 2010-х годов можно назвать периодом галактического принта. Изображения скоплений звезд украшали абсолютно все - сумки, плащи, юбки, платья, обувь и спортивные костюмы. Но первым до этого додумался британский дизайнер Кристофер Кейн - в коллекции Resort 2011 года. Коллекция под названием "В Галактику" с изображениями пылающих туманностей, сделанных телескопом Хаббла, стала одной из самых продаваемых в истории бренда.

Christofer Kane Christofer Kane Iris Van Herpen Iris Van Herpen

Iris Van Herpen

Нидерланскдий дизайнер Iris Van Herpen создает вещи, которые стыдно назвать просто одеждой - скорее, это арт-проекты, существующие на грани технологий, науки и портновского мастерства. Например, для одной из коллекций она ввела металлические нити в тончайший шелковый газ и получила одежду, словно сшитую из клубов серого дыма. Для другой - создала силуэты из геля, застывающего под воздействием тепла. Регулярно работает с плексигласом, 3D-печатью - все это ей помогает создавать буквально одежду из будущего. Она не вдохновляется конкретно космической темой, но ее платья точно находятся на передовой развития технологий, в том числе и космических.