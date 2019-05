Коллекция ZHSaken Resort 2019

По традиции, в последние дни весны, fashion-продюсер и дизайнер Сакен Жаксыбаев собирает друзей и коллег на показ круизной коллекции ZHSaken. Идея новой коллекции родилась в Мадриде, где дизайнер путешествовал весной. Впечатленный поездкой Сакен Жаксыбаев, превратил balroom отеля Rixos Almaty в уютные европейские улочки с модными бутиками и кофейнями.

В коллекцию, навеянную путешествиями, вошло 35 образов, из которых легко можно составить капсульный гардероб для отпуска. Лёгкое настроение в путешествии будут поддерживать летящие платья из органзы и шифона, комфортные брюки-паллацо и кюлоты, туники - нескучная база для отдыха и на море, и в городе, для разных погодных условий. Оттенки для коллекции Сакен Жаксыбаев выбрал соответствующие - фуксия, электрический синий, желтый и зеленый, отсылающие к мадридскому ботаническому саду с его цветущей акацией.

Специально для коллекции российская художница Алина Матлашенко создала коллажи, которые дизайнер нанес на футболки вместе со слоганом "I Believe I Can Change". И это не единственная коллаборация бренда: в коллекции были показаны детские образы от бренда Юлии Энгельман - Little Princess, а также сумки и рюкзаки, созданные в сотрудничестве с Red Crown.