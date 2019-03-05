Зимний цветочный сад на показе Givenchy

Свою первую коллекцию для модного дома Givenchy Клэр Уэйт Келлер представила полтора года назад. Она получила смешанные отзывы - многие критики оценили ее скрупулезную работу с архивами и строгое следование кодам Givenchy, но собственного почерка не хватало. Очевидно, что за прошедшее время британский дизайнер полностью освоилась в новой должности и с новыми силами приступила к обновлению и реформации модного дома.

Смешение феминности и силы - уже вторую коллекцию подряд Клэр Уэйт Келлер вдохновляется смешением противоположностей. Условно коллекцию можно было разделить на два блока. Для первой стало характерно обилие цветочного мотива на платьях. Шелковые платья в пол с объемным рукавами были выполнены в преимущественно темных оттенках, так дизайнер обыграла главную тематику показа - "Зима в Эдеме". Второй блок был целиком посвящен пауэр-дрессингу, который в ее исполнении смотрелся свежо и нестандартно. Рукава-буффы в платьях, приталенные пиджаки с гипертрофированной линией плеча, идеально скроенные по фигуре пальто, костюмы-двойки наверняка привлекут новую аудиторию к французской марке.