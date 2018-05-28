Поиск
"Я достаю из широких штанин": лукбук ZHEREBTSOV
Летняя коллекция уже в продаже
Дизайнер Леонид Жеребцов показал лукбук своей новой летней коллекции. Она отличается от подиумной ZHEREBTSOV и предназначена для повседневности. С первого взгляда коллекция вызывает желание того, чтобы наконец наступило настоящее лето. Ведь именно тогда можно носить белые платья с пышными рукавами и едва заметной вышивкой, фестивальные полупрозрачные платья в пол сочетать с грубыми ботинками, а строгие офисные костюмы сменить на расклешенные юбки и жилеты. В летней коллекции Леонид Жеребцов много экспериментирует с такой базовой вещью, как рубашка. Старается сделать этот предмет одежды более интересным, а образы с ней – сложными. Например, разнообразить платье-рубашку можно, если снять рукава и завязать их на груди, или надеть на нее сверху еще одну, но обязательно другого цвета и длины. Что касается обуви к летней одежде – тут нет никаких ограничений: подойдут и лодочки, и кроссовки, и мюли.
Другие истории
Подборка Buro 24/7
Смех, слезы, красивые люди и месяцы без сна: наши бывшие коллеги рассказывают о работе в Buro 24/7
Тбилиси – новая техно-столица
Как носить кимоно, чтобы не быть похожей на актрису из "Мемуаров гейши"
Алматинская скейт-культура – как она появилась?
Основатель сайта UyatEmes.kz Карлыгаш Кабатова о секспросвете и стыде
Выбор редактора
Подборка Buro 24/7
Оставьте комментарий