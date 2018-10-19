В атаку! Показ ZHEREBTSOV, весна-лето 2019

Леонид Жеребцов в рамках десятого сезона MBFW Almaty не стал проводить показ новой коллекции на основном подиуме, а пригласил своих гостей на паркинг. Развешанные по периметру неоновые лампы напоминали джедайские мечи. По их наличию можно было предположить, что коллекция будет посвящена "Звездным войнам", но они оказались всего лишь отсылкой к шпагам фехтовальщиков. Последние, к слову, тоже были. Похожие на инопланетных захватчиков фехтовальщики сражались настоящими шпагами.

Вдохновлённый фехтованием Леонид Жеребцов переносит элементы экипировки спортсменов и в саму коллекцию. Пиджаки с высоким воротом и наплечниками плотно сидят на теле, как защитная куртка на фехтовальщиках, и в некоторых образах действительно напоминают броню. Бриджи дизайнер использовать не стал, а заменил их на прямые брюки – на мужчинах и юбки – на девушках: ярко-красные, с блестящей бахромой или совершенно прозрачные, "в пол". Главная тема коллекции отражена и в принтах – изображения фехтовальщиков нанесены на длинные платья "на одно плечо", на повседневные рубашки, пальто-халаты и спортивные куртки.