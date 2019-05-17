Коллекции ZHEREBTSOV и Kirpi на Visa Fashion Week Almaty

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ZHEREBTSOV

На фоне многочисленных разговоров о бодипозитиве и принятии себя, в интернете набирает популярность движение plastic positive, которое одобряет и поощряет пластическую хирургию. Более того, адепты движения позиционируют пластические операции как заботу о своей внешности и любовь к себе. Истину в этом вопросе искать бесполезно – каждый имеет право делать со своим лицом и телом всё, что захочет. Тема эта занимает и мысли казахстанского дизайнера Леонида Жеребцова. Категоричного мнения о хирургии или бодипозитиве у дизайнера нет – он, как и многие другие дизайнеры, всего лишь свидетель новых веяний времени. Поэтому в кастинг показа включает как нестандартных моделей (например, парня с витилиго), не нанося на них "хирургическую разметку", так и обычных, у которых лицо – с нанесённой разметкой, а головные уборы (типа балаклав), напоминают бинты, носимые пациентами после операций. В одежде, к слову, тоже много отсылок к хирургии. На платья нашиты замки-молнии, а платья и шорты из искусственной кожи сшиты из разных кусочков, соединённых металлическими скобами. Велосипедки и боди нюдовых оттенков отсылают к утягивающему белью, которое используют после операций, а надетые поверх кроп-топы напоминают бандажные бинты.

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Kirpi

На показе бренда Kirpi никакой актуальной социальной повестки не было. Коллекция осень-зима 2019/20 – ностальгическая. Дизайнер Лилия Мамиева посвятила её своей бабушке. Она, судя по фотографии на пригласительном билете, была невероятной модницей. По образу бабушки и тому, что она носила, в коллекцию вошли платья с плечиками, туго затянутые на талии, пёстрых оттенков и в цветочек, в которых много позитива и жизнерадостности. Объёмные пальто, рубашки с воротничками, а также брюки и куртки с накладными карманами, отсылающие к рабочей одежде.