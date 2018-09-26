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Самая сексуальная женщина в черном: коллекция Saint Laurent
Весна-лето 2019
Креативному директору Saint Laurent Энтони Ваккарелло нравится демонстрировать женские ноги и подчеркивать фигуру, если она не больше размера XS. А еще он обожает одевать женщин в черное. Таким образом, основная часть коллекции была выполнена именно в этом цвете – от шорт и блуз с бантами до бархатных пиджаков и прозрачных шифоновых платьев.
Показ Saint Laurent проходил вновь у фонтана Трокадеро, расположенного рядом с Эйфелевой башней. Подиум напоминал бассейн, наполненный по щиколотку водой, а по его периметру были расставлены искусственные пальмы. Ваккарелло позаботился о тех, кто готов прямо с пляжа отправляться на вечеринку, поэтому последние образы коллекции составляли черные купальники и длинные шифоновые платья. То, что нужно летом.
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