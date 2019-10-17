Стиль Джорджии О'Кифф и московское метро в новой коллекции WOS

В новой коллекции весна-лето 2020 дизайнер Андрей Артемов в очередной раз признается в любви Америке, а также запускает собственную линию обуви. Так, в центре его внимания оказались работы американской художницы Джорджии О'Кифф. Например, оверсайз-свитера в рубчик вручную окрашены в вишнево-красный и небесно-голубой цвета, как дань любимой акварели художницы. Персональный стиль О'Кифф также нашел отражение в коллекции - Джорджия предпочитала удобные туфли на очень маленьком каблуке, ими и вдохновился дизайнер при создании линии обуви. Туда вошли лодочки на маленьком каблуке-рюмке и сандалии с открытым носком.

Не обошлось без референсов в сторону деятелей русского искусства. Так, костюмы-двойки напоминают о дизайне униформы, созданной русской конструктивисткой Варварой Степановой, чья работы были известны своей функциональностью и интенсивным использованием геометрических форм. Также на футболках, платьях, джинсах и сумках появились фотографии станции метро "Китай-Город" - признание любви шедеврам подземной архитектуры.