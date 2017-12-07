Грандиозное шоу Chanel Métiers d’Art 2018 в Эльбской филармонии в Гамбурге

Минувшим вечером, впервые за все годы работы в Chanel, Карл Лагерфельд провел показ Chanel Métiers d’Art 2018 в родном городе – Гамбурге. Местом проведения шоу стала грандиозная по своим размерам и оформлению Эльбская филармония, которую еще называют "Королевой Гамбурга". Выбор локации многие расценили как ностальгию Лагерфельда по родным местам, его желание вернуться. Но дизайнер со свойственной ему немецкой холодностью и невозмутимостью говорит, что не чувствует никакой ностальгии: "Дело не в том, что я скучаю или хочу вернуться. Для меня это просто самое интересное здание в Европе на сегодняшний день".

Но не назвать сентиментальной и ностальгической коллекцию Chanel Métiers d’Art 2018 все же не получается. В ней очень много детских воспоминаний Лагерфельда. Саундтрек показа La Paloma испанского композитора Себастьяна Ирадьера дизайнер называет "гимном Гамбурга". "Я слышал эту милую композицию все свое детство, ее пели матросы, когда выходили в море. Гамбург –портовый город, оттого и довольно поэтичный. В детстве я ходил в школу с сыновьями судовладельцев, мы приходили к морю и играли на лодках", – комментирует Лагерфельд.

История мореплавания города отразилась и в самой одежде. Например, в платьях-свитерах с узорами морских узлов, расклешенных от бедра брюках, строгих двубортных пальто с высоким воротом и твидовых жакетах, верх которых сшит на манер матросского воротника. Цвета – типично морские: от небесно-голубого до холодного синего и черного. Головы моделей украшали кепки газетчика, декорированные цепями и брошами в виде штурвала, а в вечерних выходах поверх кепок были надеты прозрачные черные косынки.