Восхищаясь казахской музой Диора: Коллекция rara

Казахстанский бренд rara выпустил лукбук своей новой коллекции, подготовленной специально ко дню рождения Saks Fift Avenue. Напомним, в четверг Saks Fifth Avenue отмечал свое пятилетие в Казахстане. На вечеринке состоялась презентация большого проекта в казахстанской моде – десять локальных брендов представили капсульные коллекции, созданные ко дню рождения универмага. В специальных корнерах они будут выставлены до 4 декабря. rara бренд не массовый, дизайнеры работают очень точечно, можно сказать почти штучно, не расходуют собственные силы, избегая тем самым творческого "выгорания". Именно поэтому дизайнеры Жанара Мирзажанова, Ажар Карибжанова и Анна Тё решили не распыляться на создание двух коллекций сразу: специальной "капсулы" и зимней. Сделали одну, но очень продуманную и цельную.

И посвятили ее казахской музе Кристиана Диора – Алле Ильчун. Коллекция rara – это выдуманная история дизайнеров о воспоминаниях Аллы о Париже, это зимняя и красивая ностальгия где-нибудь в казахской степи о прекрасном времени, проведенном в столице моды и романтики бок о бок с одним из главных дизайнеров и новаторов XX века. Платья new look, подчеркивающие ее талию в 47 см, эта красивая азиатка с раскосыми глазами уже не носит, но у нее осталась любовь к мехам и роскошному черному бархату, элегантным ридикюлям, перьям. Она стала смелее и теперь уже может позволить себе надеть удобные брюки, прозрачное платье, мужскую рубашку. А для более глубоких и точных воспоминаний у нее в гардеробе всегда есть меховая горжетка и желтое шелковое "платье бабушки" в мелкий цветочек. Именно они – напоминание о тех днях, когда она в похожем образе позировала самому Кристиану Диору.

01

/

13

Фотограф: Карина Утегенова

Стиль: Шернияз Макатов

Модель: Ажар Кунболат

MUAH: Анжелика Кучерова