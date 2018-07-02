Геноцид грузин, золотые купола, маты и Цой: все самое важное о коллекции Vetements

Вчера в Париже состоялся показ новой коллекции Vetements. Демна Гвасалия собрал гостей под одним из парижских мостов. По всей территории были расставлены стулья и столы, накрытые белыми скатертями. Одни в социальных сетях говорили, что все это похоже на свадьбу, другие – что на школьный или университетский выпускной бал. Однако, все оказалось не столь позитивно, как ожидали гости. Новую коллекцию Vetements дизайнер посвятил геноциду грузин на территории Абхазии в 1992 году. На свитшотах и худи впервые появились надписи на грузинском языке. Чтобы понять посыл и смысл фраз, команда бренда в приложении Vetements запустила функцию, с помощью которой, отсканировав QR-код любой вещи, можно узнать перевод фразы, а также прочесть историческую справку о том, что происходило в Грузии и Абхазии в начале 90-х.

Провокация на этом не закончилась. В коллекции весна-лето 2019 появились худи и носки с надписями "Иди на х*й", футболки с изображением Виктора Цоя, полупрозрачные водолазки с принтом-татуировкой в виде куполов, кроссовки с шипами и достаточно много отсылок к БДСМ-эстетике.