Поиск
Vera Wang: Рассказ служанки
Коллекция весна-лето 2018
На прошедшей недавно телевизионной премии "Эмми-2017" сериал "Рассказ служанки", снятый по одноименной книге Маргарет Этвуд о тоталитарном государстве, в котором женщины лишены прав и живут во власти мужчин, использующих их для продолжения рода, получил главную награду в категории "Лучший драматический сериал".
Нашумевший сериал посмотрела и американский дизайнер Вера Вонг. "Рассказ служанки" дизайнера поразил. Так, свои переживания Вера Вонг "выплеснула" в новой коллекции Vera Wang, что делает крайне редко. "Потеря личной свободы, страх перед возмездием, жестокое принуждение женщин к вещам, которые им не хочется делать, уничтожение их прошлого и идентичности, – это то, что вызывает у меня глубокое беспокойство", – говорит в своем заявлении Вера Вонг. Символом угнетения свободы, в том числе творческой, стали шляпы, практически идентичные тем, которые носили героини сериала "Рассказ служанки". В образах Вера Вонг замешала головные уборы с длинными юбками и брюками в клетку, жакетами с удлиненными рукавами, корсетами, блестящими комбинациями, деконструированными платьями-рубашками и длинными платьями на манер кухонного фартука. Все – драматичных темных оттенков.
Статьи по теме
Подборка Buro 24/7
Другие истории
Подборка Buro 24/7
Целуйся, целуйся, целуйся: Милан вернул в моду сексуальные губы
Ажар Сафинова открыла в Милане концептуальный бутик Aere' Store
Казахстанский художник Асхат Ахмедьяров создал инсталляцию для Hennessy
"Матильду" Алексея Учителя покажут в Казахстане
Скончался основатель Playboy Хью Хефнер
Выбор редактора
Подборка Buro 24/7
Оставьте комментарий