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Мода / Коллекции

Vera Wang: Рассказ служанки

Коллекция весна-лето 2018

Vera Wang: Рассказ служанки

На прошедшей недавно телевизионной премии "Эмми-2017" сериал "Рассказ служанки", снятый по одноименной книге Маргарет Этвуд о тоталитарном государстве, в котором женщины лишены прав и живут во власти мужчин, использующих их для продолжения рода, получил главную награду в категории "Лучший драматический сериал".

Нашумевший сериал посмотрела и американский дизайнер Вера Вонг. "Рассказ служанки" дизайнера поразил. Так, свои переживания Вера Вонг "выплеснула" в новой коллекции Vera Wang, что делает крайне редко. "Потеря личной свободы, страх перед возмездием, жестокое принуждение женщин к вещам, которые им не хочется делать, уничтожение их прошлого и идентичности, – это то, что вызывает у меня глубокое беспокойство"– говорит в своем заявлении Вера Вонг. Символом угнетения свободы, в том числе творческой, стали шляпы, практически идентичные тем, которые носили героини сериала "Рассказ служанки". В образах Вера Вонг замешала головные уборы с длинными юбками и брюками в клетку, жакетами с удлиненными рукавами, корсетами, блестящими комбинациями, деконструированными платьями-рубашками и длинными платьями на манер кухонного фартука. Все – драматичных темных оттенков. 

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