Безумные кроксы и платья с долларами – самые странные вещи в коллекции Balenciaga

В коллекциях Vetements Демна Гвасалия обожает самые банальные и часто уже забытые предметы одежды превращать в объект желания и роскоши. Весь его подход к моде в принципе заключается в том, чтобы наблюдать за тем, что носят обычные люди, перерабатывать идеи, играть со стилями и показывать нечто новое и неожиданное – идеальное качество для креативного директора бренда с большой историей. В первых коллекциях для Balenciaga можно было видеть очевидные ссылки на работы Кристобаля Баленсиаги. В новом же – все иначе. Гвасалия вернулся к тому принципу, по которому работает в Vetements, а именно – смешал все. "Здесь вещи, которые мне нравятся, которые я ценю больше всего, которые ассоциируются с моей работой дизайнера", – заявил за кулисами показа Демна Гвасалия.

Это – юбки-карандаши с металлическими цепями-ремешками, как у Vivienne Westwood, объемные полосатые рубашки, брюки с пейзажами швейцарских альп, миниатюрные сумки, напоминающие культовую 2.55 Chanel, сумки-пылесосы и объемные шопперы "с накидкой", имитирующей пончо, сапоги-чулки с изображениями заката, платья с принтами долларов и евро, сшитые друг с другом пальто и куртки – аналогичную технику использует Реи Кавакубо для Comme des Garçons. Масса разрозненных предметов и тем, в появлении которых самое последнее, что нужно делать – искать логику. И особенно в появлении безумных кроксов на 10 сантиметровой платформе.