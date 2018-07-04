Гардероб первой леди: версия Ульяны Сергеенко

Минувшим вечером во время Недели высокой моды в Париже прошел показ новой коллекции Ulyana Sergeenko. Показ состоялся в посольстве России в Париже. Место было выбрано неслучайно. Новая коллекция посвящена первым леди. Примером для дизайнера стали легендарные образы Джеки Кеннеди, Раисы Горбачевой, Нины Хрущевой, Мишель Обамы, принцессы Дианы и Шейхи Мозы.

Вместе с источниками вдохновения поменялась и героиня Ulyana Sergeenko. Она стала сильнее, смелее, увереннее в себе. Ее жизненные цели и миссия стали более осмысленными, что не могло не повлиять и на ее внешний облик. Теперь она не только пленяет своей красотой и женственностью. Проводя исторические параллели между основными первыми леди, Ульяна фантазирует на тему того, какими бы они были сегодня. Она создает строгий образ, сохраняя при этом мягкость и иронию. В гардеробе современной первой леди находится место костюмам из удлиненных пиджаков в паре с широкими брюками, миди-юбкам и даже шортам. На выход – вышитые платья, шубы, пальто-пелерины. Кажется, находясь и дома, когда ее никто не видит, она выглядит идеально в шелковых халатах, декорированных корсетах и юбках. Потому что первая леди – это не просто официальный статус, а образ мыслей и действий.