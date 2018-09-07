Tom Ford: Хоть кто-то не забыл про секс

Нью-Йоркская Неделя моды сезона весна-лето 2019 стартовала с показа Tom Ford. И это был очень красивый ее старт, гламурный и сексуальный. И как бы избито это не звучало – глоток свежего воздуха в современной моде, которая потеряла сексуальность.

В некотором смысле, это коллекция Gucci 90-х годов, а не Tom Ford весна-лето 2019. Неизвестно, скучает ли дизайнер по Gucci и по всему, что он создавал, но точно ссылается на свои прошлые работы для итальянского бренда. Кожаные юбки-карандаши, кружевные полупрозрачные топы, безупречные плащи с объемными плечами, вероятно, надетые на голое тело, пиджаки с выраженной линией талии, что сегодня уже редкость.

Форд ссылается на Берлин 1920-х годов, что заметно по драппировкам на юбках и вечерних платьях. Но в куртках из крокодиловой кожи, кружевных оборках на юбках, струящихся топах все равно читается сам дизайнер. Также может показаться, что Том Форд цитирует других современных дизайнеров. Его корсеты сильно похожи на корсеты Джонатана Андерсона для Loewe, бахрома на вечерних платьях напоминает работы Рикардо Тиши для Givenchy. Но все эти вещи Форд делал задолго до них.

"Я стал дизайнером, потому что хотел, чтобы мужчины и женщины чувствовали себя красивее и чтобы одежда давала им непоколебимую уверенность в себе. А также чувство осознания того, что они выглядят лучше, и могут представить свои лучшие "я" миру. Я хотел сделать одежду, которая льстила, делала бы выше, стройнее и прекраснее", – делится Том Форд.

В 2018 году мы так по этому соскучились.