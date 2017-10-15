The Row: Одеться как Мэри-Кейт и Эшли Олсен

Сестры Олсен позже всех показали лукбук круизной коллекции The Row. В этом они похожи с Фиби Файло, которая не включается в модную гонку и не презентуют межсезонные коллекции по расписанию, как все бренды. Показывают новую работу Олсен за несколько месяцев до старта продаж. В Resort 2018 вошло в среднем 20 предметов одежды. Все - нейтральных оттенков, простого и понятного кроя, без декора. Пальто-коконы надеты на расклешенные юбки, вечернее платье из жаккарда напоминает одеяния монашек - высокий воротник прячет шею, а широкие рукава - руки, а в вязаном длинном платье-свитере есть что-то от номадов.

Лукбук круизной коллекции - черно-белый. Поэтому на снимках одежда видится только в двух цветах, понятно каких. Но это обман. На самом деле, длинное платье с V-образным вырезом из тафты, которое на фото кажется серым, в реальности имеет сочно-розовый оттенок. Остальные цветовые "секреты" коллекции сестры раскрывать не стали. Ждем декабря, когда она появится в магазинах.