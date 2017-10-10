Свадебные платья Vera Wang на фоне романтичного Парижа

Свадебные платья Vera Wang создаются для самых незаурядных невест. Вера Вонг посвящала коллекции Испании, британской короне, вдохновлялась историей любви Ромео и Джульетты, пренебрегала консервативными правилами и создавала откровенно сексуальные и соблазнительные наряды для невест.

Новая коллекция навеяна классикой, французской монархией и романтикой Парижа. "Девушки готовы вернуться к классическим силуэтам, они хотят что-то простое. Необязательно традиционного, но более сдержанного", – комментирует дизайнер, которой не верить нет оснований. В следующем сезоне невесты Веры Вонг отправятся под венец в бальных нарядах. У каждого свое имя: "Офелия", "Франсуаза", Сабрина", "Аврора". В них нет богемного налета, который обычно присущ Vera Wang. Это классика, но искусно переработанная. Пышные платья сшиты из кружева макраме и многослойного тюля. Корсеты не спрятаны под юбку и имитируют нижнее белье с подвязками. Фата отсутствует, ее в коллекции заменяют боа из перьев.

Лукбук снимал Патрик Демаршелье в Париже. На его черно-белых снимках модели запечатлены с зонтиками в руках на фоне осеннего Люксембургского сада.