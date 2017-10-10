Поиск
Свадебные платья Vera Wang на фоне романтичного Парижа
"Французская" коллекция Веры Вонг
Свадебные платья Vera Wang создаются для самых незаурядных невест. Вера Вонг посвящала коллекции Испании, британской короне, вдохновлялась историей любви Ромео и Джульетты, пренебрегала консервативными правилами и создавала откровенно сексуальные и соблазнительные наряды для невест.
Новая коллекция навеяна классикой, французской монархией и романтикой Парижа. "Девушки готовы вернуться к классическим силуэтам, они хотят что-то простое. Необязательно традиционного, но более сдержанного", – комментирует дизайнер, которой не верить нет оснований. В следующем сезоне невесты Веры Вонг отправятся под венец в бальных нарядах. У каждого свое имя: "Офелия", "Франсуаза", Сабрина", "Аврора". В них нет богемного налета, который обычно присущ Vera Wang. Это классика, но искусно переработанная. Пышные платья сшиты из кружева макраме и многослойного тюля. Корсеты не спрятаны под юбку и имитируют нижнее белье с подвязками. Фата отсутствует, ее в коллекции заменяют боа из перьев.
Лукбук снимал Патрик Демаршелье в Париже. На его черно-белых снимках модели запечатлены с зонтиками в руках на фоне осеннего Люксембургского сада.
Другие истории
Подборка Buro 24/7
Неторопливые бранчи: Шесть кафе и ресторанов Алматы с поздними завтраками
В музее Кастеева теперь можно увидеть Энди Уорхола
Лучшие бары Тбилиси, Алматы, Москвы и Киева: Премия Barproof
Как "Бегущий по лезвию" стал ключевым фильмом поп-культуры?
Кейт Уинслет и Джастин Тимберлейк в новом фильме Вуди Аллена "Колесо чудес"
Выбор редактора
Подборка Buro 24/7
Оставьте комментарий