Страшные истории Алессандро Микеле для Gucci

Свой последний круизный показ Gucci решили устроить в городе Арль – маленьком прованском местечке, навсегда прославленном в полотнах Винсента ван Гога. Правда, не это повлияло на выбор локации. Креативная команда марки объяснила, что в Арле их заинтересовало отдельное место – древнее кладбище Аликамп. В Средние века оно было непосредственно местом захоронения, а в XVIII веке стало променадом. Мистификатор и любитель легенд Алессандро Микеле не смог пропустить место с подобной историей.

Место полностью соответствовало теме показа – одежда и аксессуары большей частью апеллировали к теме смерти. Модели проходили по подиуму, обрамленному огненными дорожками, в течение всего показа работала дым-машина. Крест появлялся практически в каждом образе – в виде броши, аппликации, чокера, узора на принте или украшения. Головные уборы частично напоминали папские тиары, частично – нимбы святых. Эксплуатация религиозной символики отлично рифмовалась с викторианской эстетикой – кружевными платьями, корсетами, рюшами и многим другим. Не в последнюю очередь Микеле вдохновил дресс-код субкультуры готов – и здесь он был как никогда актуален. Единственным принтом стала надпись "Chateau Marmont" – это название старейшего голливудского отеля с дурной репутацией. Возле его стен разбился Хельмут Ньютон, там Джин Харлоу изменяла Говарду Хьюзу с Кларком Гейблом, там же скончался комик Джон Белуши.

Кто-то увидел в шляпке с пером маски врачей Средневековья, практиковавших во время чумы, кто-то вспомнил о Марии-Антуанетте. В любом случае разгадать каждый референс Алессандро Микеле невозможно – уж слишком много образов, отсылок и мифов креативный директор наслаивает в каждой из своих коллекций. Это и кино, и живопись, и история, и музыка, и многое другое.