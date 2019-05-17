"Крестьянские" платья, фартуки и косынки в летней коллекции Ulyana Sergeenko

Ulyana Sergeenko показала лукбук новой коллекции, который был снят в пустыне. Одной из героинь съёмки стала казахстанская модель Айя Сарбасова.

Ни для кого не секрет, что Дом моды Ulyana Sergeenko в своих коллекциях делает большой акцент на традицинное ремесло и уникальную вышивку. Так, для летней коллекции Ульяна Сергеенко, совместно с мастерами фабрики "Крестецкая строчка", разработала авторские рисунки, которые легли в основу декоративных элементов некоторых изделий: фартука с ажурной каймой, блузок с кружевной строчкой, бомберов с рисунком, повторяющим форму буквы "У".

"Крестецкая строчка" – русская народная техника сквозной вышивки. Промысел зародился в 1860 году, когда крестьянки начали изготавливать из льняной соломки белоснежные полотна для скатертей, подзоров, рушников и других предметов, служивших для украшения дома.

Кроме фартуков в летнюю коллекцию Ulyana Sergeenko вошли "крестьянские" мини-платья, брюки и шорты из полупрозрачной льняной ткани; укороченные бомберы, декорированные тесьмой; комбинезоны и платья-пиджаки с объёмными плечами. А ключевыми аксессуарами коллекции стали крепдешиновые платки с рюшами, замшевые поясные сумки-трансформеры с золотой цепочкой и кожаные ботинки на шнуровке.