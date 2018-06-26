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Новая коллекция Sentyabr.me для жаркого алматинского лета
Одежда из хлопка, сатина и льна
Магазин казахстанских дизайнеров Sentyabr.me продолжает развивать собственную марку одежды. В этот раз производители впервые решились зайти на территорию мужской одежды: в летней коллекции появились мужские брюки, рубашки и футболки. Для девушек опций чуть больше – футболки, сарафаны, костюмы, брюки и топы. Из материалов – только легкие натуральные ткани, подходящие для лета: лен, хлопок и сатин. Больше всего радуют цены – самый дорогой брючный комплект будет стоит 25 000 тенге, а футболки можно приобрести за 8 000 тенге.
Сейчас коллекции производятся в собственном цехе "Сентября" в Алматы. Дизайном и производством одежды занимается сооснователь магазина Шынар Сапар.
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