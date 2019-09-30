Психоделичные принты и богемная эстетика в коллекции Ralph & Russo

Британский бренд Ralph & Russo, основанный австралийцами Тамарой Ральф и Майклом Руссо, вернулся на неделю Ready-To-Wear. В качестве места презентации был выбран Le Centorial – историческое место Парижа недалеко от Оперы Гарнье, в котором с XVIII века располагаются финансовые учреждения и торговые площади. Сегодня это историческое здание привлекает туристов со всего мира своей классической архитектурой работы мастера Виктора Лалу.

В этот раз дизайнеры решили переосмыслить будуарный шик семидесятых, прославляемый кинозвездами. Так, например, ключевым элементом декора стала бахрома, украсившая рукава, подолы и воротники шелковых платьев, комбинезонов и комбинаций. О богемной и откровенно сексуальной эстетике этого периода также напомнили кружевные комплекты – платья с запàхом, шелковые брючные комплекты и аксессуары в виде очков с квадратными цветными линзами. Не обошлось без отсылок к психоделике, выразившихся в экспрессивных разноцветных принтах.