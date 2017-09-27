Отправляемся в путешествие по ночному Парижу с новой коллекцией Saint Laurent

"Я хотел рассказать историю Saint Laurent, которую невозможно представить отдельно от истории Парижа", – рассказывает Энтони Ваккарелло после показа. О том, что шоу будет посвящено самому важному для дизайнера городу, стало понятно еще по выбору локации. Показ прошел возле площади Трокадеро, откуда открывается лучший вид на Эйфелеву башню. На подиум вышли парижанки в представлении нового Saint Laurent – откровенно сексуальные, соблазнительные, одетые в кожу, мех и перья. "Эта девушка Saint Laurent хочет наслаждаться жизнью – она не грустит, наоборот, она любит веселиться", – прокомментировал дизайнер.

Чувственность, эротизм и страсть – вот одни из составляющих кодов бренда, которые заложили Ив Сен-Лоран и его партнер Пьер Берже, скончавшийся всего три недели назад. Вакарелло посвятил эту коллекцию именно Пьеру. Вызывающее мини, кожаные шорты, страусиные перья, атласные топы, обилие блесток, меха и латекса –все создавало атмосферу нескончаемого праздника. Это и стало целью дизайнера – воссоздать образ героини Saint Laurent такой, какой ее хотели бы видеть Ив и Пьер.