Prada: цветы зла

Миучча Прада гениальна хотя бы в том, что не боится цитировать саму себя. В этом же её бесстрашие – она не боится показывать коллекции, которые не станут полной неожиданностью для публики. В своём ревью редактор американского Vogue правильно отмечает, что "люди любят Prada, потому что они хотят быть ошеломленными – идеей и эстетикой. Но эти же люди забывают, что Миучча Прада – серьезный человек, дизайнер, который обеспокоен европейскими конфликтами, войнами и угрозами войн в целом. Поэтому она никогда не пойдет на поводу у своих поклонников, если не хочет, или если этого требует индустрия, предпочитающая новизну".

Что волнует Миуччу конкретно в этом сезоне? Страх, любовь и тёмная романтика. Жить в современном мире буквально страшно. Все жизненные сценарии напоминают детективы, триллеры и хорроры. Комедиям, простите, места нет. Даже драмы – уже мало кого волнуют. На мужском показе в январе этого года Миучча Прада показала современных Франкенштейнов, а на вчерашнем женском шоу представила невесту подобного героя, которая одновременно похожа на Мэри Шелли (автора "Франкенштейна"), одну из героинь фильмов Хичкока и Уэнздей Аддамс.

Как выразить страх языком моды, кроме как очевидным чёрным цветом? "Тёмные" романы, хорроры и фильмы ужасов не только страшные по своей природе, но и очень романтичные. Опасность привлекательна. Поэтому Прада в свои любимые силуэты добавила разбросанные цветы, кружева, обтягивающие одежду как вуаль, рюши, принты с монстрами. Тёмная романтика на подиуме легко ужилась с военной униформой – мундирами, бронежилетами, "полицейскими куртками".