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Kazakhstan

Мода / Коллекции

Посвящение Умай в новой коллекции Aiken

Новая работа казахстанского дизайнера Айгерим Акеновой

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Текст: Buro247.kz

Современные бренды всё чаще отказываются от сезонности, предпочитая выпускать коллекции либо сразу после показа, либо в принципе игнорируя модный календарь. Так, например, поступал Аззедин Алайя, предпочитая работать над одной коллекцией в год. Казахстанский дизайнер Айгерим Акенова подошла к этому решению по другим соображениям. Всю весну девушка провела в Сан-Франциско, где занималась исследованиями в арт-резиденции. Тема ее работы – устойчивое развитие и сознательный дизайн, и в будущем девушка планирует сделать свой бизнес полностью устойчивым. Строгое следование модному расписанию и перепроизводство одежды – крупная экологическая проблема, поэтому эту коллекцию Айгерим Акенова назвала seasonless 2019. 

Посвящение Умай и исследование женской природы через одежду и образы – так можно охарактеризовать коллекцию. "Бессезонная коллекция 2019 исследует связь между землей и женщиной. Их, в сущности, объединяет женская энергия. Женское начало – как символ новой жизни – то, откуда люди появляются на этот свет. Земля – то место, куда все люди уходят, завершая жизненный путь. Коллекция поднимает вопросы экологии на Земле и экологичности взаимоотношений глазами женщины", – рассказала дизайнер. Тему природы и экологичности подчеркнула выборка мест: лукбук снимался в национальных парках Америки и окрестностях Алматы. 

Сам лукбук представлен в виде визуальных эссе. Модель исполняет роль Бопе – дочь Умай, которая отправляется в путешествие по Земле. Каждый образ гармонирует с выбранным местом: шуба-пальто – для ледяного пейзажа, платье из шифона – для горных вершин, архитектурные топы, юбки и халаты из хлопка и льна – для индустриального ландшафта. Приобрести одежду можно на сайте Clothia

 

 

 

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