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Самураи, репликанты и \"рай на земле\": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже

Мода | Коллекции

Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже

Текст: Катерина Милославская


По традиции завершает марафон недель Париж - тут показывается больше всего шоу и презентуют коллекции самые крупные дома моды. Мы собрали самые интересные коллекции, важные перформансы и новости с прошедшей недели.

Jacquemus

Строго говоря, назвать этот показ мужским уже не получится. Дизайнер отказался от классической системы показов, и теперь будет показывать объединенные коллекции только два раза в год - зимой и летом. Сделано это было из экономических соображений. Теперь у фабрик будет больше времени на пошив заказов, также компания сократит бюджеты на презентации разных коллекций.

Так, новый показ бренда охарактеризовался целым списком супермоделей - Джиджи и Белла Хадид, Джордан Данн, Даутцен Крез, Мика Арганараз, а открыла показ Летиция Каста, которая больше 10 лет не выходила на подиум. Как и многие предыдущие его коллекция, эта стала посвящением матери дизайнера. "Свою первую вещь я сшил в 7 лет - это была юбка из шторы. Мама приехала в школу в ней" - рассказывал Симон Порт. Поэтому льняная юбка-карандаш стала главным объектом коллекции, а лен - основным материалом.

Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 1)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 2)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 3)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 4)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 5)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 6)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 7)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 8)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 9)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 10)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 11)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 12)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 13)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 14)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 15)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 16)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 17)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 18)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 19)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 20)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 21)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 22)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 23)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 24)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 25)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 26)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 27)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 28)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 29)

Valentino

Тех, кто пришел на показ мужской коллекции Valentino, ждал сюрприз - вместо моделей на подиум вышла FKA Twigs в кутюрном платье и ювелирной фехтовальной маске. По словам критика Сары Моуэр "ее трогательная, почти оперная манера исполнения, отвлекала на себя все внимание". Возможно, это и было задумкой креативного директора Пьерпаоло Пиччоли. "Жизнь нуждается в эмоциях", - сказал он перед началом шоу. - "Мужчины меняются гораздо быстрее за последние два десятилетия из-за женщин". Роскошь потеряла половую принадлежность, поэтому вышивка и декоративность может быть частью мужской одежды, также как и миниатюрные аксессуары. Хотя Пиччоли открыто говорил о смешивании мужского и женского в одежде, это не отразилось на крое и силуэтах - здесь во главе по-прежнему остается тейлоринг. Костюмы, пальто, пиджаки, жилеты и куртки - никаких заигрываний с атрибутикой женских коллекций.

Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 30)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 31)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 32)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 33)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 34)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 35)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 36)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 37)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 38)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 39)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 40)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 41)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 42)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 43)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 44)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 45)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 46)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 47)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 48)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 49)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 50)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 51)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 52)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 53)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 54)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 55)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 56)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 57)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 58)

Berlutti

Когда марка Berlutti была основана в 1895 году, ее основным продуктом была мужская обувь. Многие годы ремесленнники Berlutti изготавливали обувь вручную из специальной кожи Venezia и затем патинировали (наносили искусственные налет, который искусственно состаривал кожу) для достижения глубоких оттенков цвета. Поэтому появление кроссовок в коллекции бренда - достаточно смелый шаг для марки, которая глубоко завязана на истории и ДНК. Особенно, если кроссовки стали частью открывающего образа. "Для меня этот лук стал символом нового человек Berlutti, который комфортно ощущает себя в кроссовках, но не чувствует чуждого в традициях" - рассказал креативный директор Крис Ван Аш. Впрочем, без отсылок к истории не обошлось - ботинки с плотной подошвой и гипертрофированным острым мысом стали основой коллекции наравне с строгими мужскими костюмами с острой линией плеча, длинных пальто и кожаных блейзеров.

Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 59)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 60)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 61)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 62)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 63)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 64)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 65)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 66)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 67)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 68)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 69)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 70)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 71)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 72)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 73)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 74)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 75)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 76)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 77)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 78)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 79)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 80)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 81)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 82)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 83)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 84)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 85)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 86)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 87)

Dies Van Noten

Мех, долгое время бывший аутсайдером, и в мужских, и женских коллекциях, триумфально вернется к мужчинам в этом году - не без помощи Дриса Ван Нотена. Впрочем, рассчитывать стоит только на искусственный. Создавая коллекцию, бельгиец решил обратиться к времени, когда чрезмерное украшетельство, роскошь и использование самых дорогих материалов были исключительно мужской прерогативой. Отсылки к средневековой востоевропейской эстетике очевидны - тут и объемные шапки-ушанки, и ткани, отдаленно напоминающие парчу и бархат, вышивка, меховые манто и витиеватые узоры могут показаться отдаленно знакомыми. Более того, все это подано нарочито сексуализировано. Где-то расстегнута пуговица, где-то пальто едва прикрывает колени. "Эта коллекции о наслаждении: наслаждении одеваться, наслаждении одеждой, наслаждении сексуальной силой" - рассказал Дрис Ван Нотен после показа.

Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 88)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 89)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 90)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 91)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 92)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 93)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 94)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 95)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 96)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 97)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 98)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 99)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 100)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 101)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 102)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 103)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 104)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 105)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 106)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 107)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 108)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 109)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 110)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 111)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 112)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 113)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 114)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 115)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 116)

Louis Vuitton

Коллекция Louis Vuitton осень-зима 2020 стала первой для Вирджила Абло после долгого отсутствия - напоминаем, дизайнер брал отпуск по здоровью и возвращался в Америку. Дизайнер назвал новое шоу "рай на земле" и воссоздал сценографию с изображением неба, раскидав по нему инсталляции в виде ножниц, катушек с нитками, топора и других приспособлений, которые сам дизайнер назвал "инструментами торговли". В центре зала установили дерево с лестницей, ведущей наверх. Критики называли Абло "дизайнером, создающим практические решения". И это коллекцией в очередной раз доказал практическую направленность работ - в центре его исследований встал костюм. Какую роль он выполняет сегодня? Кто его носит? Как он может быть усовершенствован? Так классический костюм стал полем для размышлений и многочисленных мелких усовершенствований.

Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 117)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 118)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 119)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 120)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 121)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 122)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 123)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 124)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 125)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 126)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 127)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 128)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 129)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 130)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 131)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 132)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 133)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 134)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 135)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 136)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 137)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 138)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 139)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 140)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 141)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 142)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 143)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 144)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 145)

 Hérmes

Удивительным совпадением можно назвать то, что случилось на мужском шоу Hérmes. Перед дверями показа была организована акция протеста, направленная против действий Эммануэля Макрона. Это было связано с тем, что сейчас правительство пересматривает систему поддержки Métiers d'Art - консолидации мастерских и ручных производств, некоторые из которых были основаны еще в 17 веке.  "Культура превращается в продукт, который можно купить. Так не должно быть!" - такие транспаранты держали протестанты. И именно Hérmes сегодня являются главными поставщиками ремесленной культуры во Франции - весь их ДНК строится вокруг артизанальных техник, связанных с кожей и шелком. И хотя марка, бесспорно, продает эти формы культуры и наследия, не значит, что их ценность уменьшается - наоборот, коммерция помогает им существовать и развиваться. Вероник Нишанян уже много лет изучает ремесленные искусства, имплементируя старинные техники в современные костюмы и обувь. Так, классический двубортный костюм получает расклешенные борты, традиционный кашемировый кардиган - пластиковые принты.

Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 146)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 147)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 148)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 149)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 150)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 151)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 152)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 153)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 154)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 155)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 156)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 157)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 158)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 159)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 160)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 161)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 162)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 163)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 164)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 165)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 166)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 167)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 168)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 169)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 170)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 171)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 172)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 173)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 174)

Undercover

Показ Undercover без сомнений можно назвать самым зрелищным шоу недели. Креативный директор бренда Юн Такахаси опять взял в качестве вдохновения фильм - в этот раз он сделал посвящение драме "Трон в крови" Акиры Куросавы. Его предыдущие работы были вдохновлены "Суспирией" и "Заводным апельсином". В качестве подиума он выбрал цирковой манеж, который был похож на мишень и служил одновременно подиумом и сценой для танца. Проходы моделей были разбиты на три части. После каждой наступало время танцевального перформанса. Над ним Такахаси работал вместе с фотографом Кацухиде Моримото, режиссером Тэцуей Нагато и молодым бельгийским хореографом Дамьеном Жале. Сценарий представления дублировал основные события фильма Акиры Куросавы "Трон в крови". Картина вдохновила не только сценографию, но и саму коллекцию. Так, дизайнер попытался воссоздать "мягкие" доспехи, которые превратились в пуховики, свитшоты, стеганые куртки, жилеты и мужские платья. В целом, коллекцию дает наглядное представление, как самурайские доспехи могли бы выглядеть сегодня. 

Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 175)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 176)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 177)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 178)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 179)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 180)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 181)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 182)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 183)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 184)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 185)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 186)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 187)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 188)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 189)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 190)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 191)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 192)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 193)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 194)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 195)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 196)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 197)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 198)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 199)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 200)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 201)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 202)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 203)

Raf Simons

Раф Симонс - давний поклонник "Бегущего по лезвию", и это уже вторая коллекция, посвященная фильму. Модели выходили на подиум из рваной желтой бумаги через тоннель такого же цвета, что было прямой отсылкой к картине 1982 года. Главным аксессуаром стали муфты - анахроничный для 2019 года аксессуар, который, однако, можно интерпретировать как скованность - рук или действий. Тревожную атмосферу создавали слоганы, украсившие аксессуары и одежду: The Future Has Begun, They don’t want you to know who you are, With open eyes but still nervous each time и They can’t stop all of us и композиция Дэвида Боуи Life on Mars. Метализированные нити в кашемировых свитерах, пластиковые накидки на шубы, футуристичные кейпы - Симонс в очередной раз предсказывал нам тревожное антиутопичное будущее.

Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 204)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 205)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 206)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 207)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 208)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 209)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 210)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 211)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 212)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 213)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 214)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 215)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 216)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 217)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 218)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 219)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 220)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 221)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 222)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 223)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 224)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 225)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 226)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 227)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 228)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 229)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 230)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 231)
Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже (фото 232)

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