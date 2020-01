Самураи, репликанты и \"рай на земле\": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже

По традиции завершает марафон недель Париж - тут показывается больше всего шоу и презентуют коллекции самые крупные дома моды. Мы собрали самые интересные коллекции, важные перформансы и новости с прошедшей недели.

Jacquemus

Строго говоря, назвать этот показ мужским уже не получится. Дизайнер отказался от классической системы показов, и теперь будет показывать объединенные коллекции только два раза в год - зимой и летом. Сделано это было из экономических соображений. Теперь у фабрик будет больше времени на пошив заказов, также компания сократит бюджеты на презентации разных коллекций.

Так, новый показ бренда охарактеризовался целым списком супермоделей - Джиджи и Белла Хадид, Джордан Данн, Даутцен Крез, Мика Арганараз, а открыла показ Летиция Каста, которая больше 10 лет не выходила на подиум. Как и многие предыдущие его коллекция, эта стала посвящением матери дизайнера. "Свою первую вещь я сшил в 7 лет - это была юбка из шторы. Мама приехала в школу в ней" - рассказывал Симон Порт. Поэтому льняная юбка-карандаш стала главным объектом коллекции, а лен - основным материалом.

Valentino

Тех, кто пришел на показ мужской коллекции Valentino, ждал сюрприз - вместо моделей на подиум вышла FKA Twigs в кутюрном платье и ювелирной фехтовальной маске. По словам критика Сары Моуэр "ее трогательная, почти оперная манера исполнения, отвлекала на себя все внимание". Возможно, это и было задумкой креативного директора Пьерпаоло Пиччоли. "Жизнь нуждается в эмоциях", - сказал он перед началом шоу. - "Мужчины меняются гораздо быстрее за последние два десятилетия из-за женщин". Роскошь потеряла половую принадлежность, поэтому вышивка и декоративность может быть частью мужской одежды, также как и миниатюрные аксессуары. Хотя Пиччоли открыто говорил о смешивании мужского и женского в одежде, это не отразилось на крое и силуэтах - здесь во главе по-прежнему остается тейлоринг. Костюмы, пальто, пиджаки, жилеты и куртки - никаких заигрываний с атрибутикой женских коллекций.

Berlutti

Когда марка Berlutti была основана в 1895 году, ее основным продуктом была мужская обувь. Многие годы ремесленнники Berlutti изготавливали обувь вручную из специальной кожи Venezia и затем патинировали (наносили искусственные налет, который искусственно состаривал кожу) для достижения глубоких оттенков цвета. Поэтому появление кроссовок в коллекции бренда - достаточно смелый шаг для марки, которая глубоко завязана на истории и ДНК. Особенно, если кроссовки стали частью открывающего образа. "Для меня этот лук стал символом нового человек Berlutti, который комфортно ощущает себя в кроссовках, но не чувствует чуждого в традициях" - рассказал креативный директор Крис Ван Аш. Впрочем, без отсылок к истории не обошлось - ботинки с плотной подошвой и гипертрофированным острым мысом стали основой коллекции наравне с строгими мужскими костюмами с острой линией плеча, длинных пальто и кожаных блейзеров.

Dies Van Noten

Мех, долгое время бывший аутсайдером, и в мужских, и женских коллекциях, триумфально вернется к мужчинам в этом году - не без помощи Дриса Ван Нотена. Впрочем, рассчитывать стоит только на искусственный. Создавая коллекцию, бельгиец решил обратиться к времени, когда чрезмерное украшетельство, роскошь и использование самых дорогих материалов были исключительно мужской прерогативой. Отсылки к средневековой востоевропейской эстетике очевидны - тут и объемные шапки-ушанки, и ткани, отдаленно напоминающие парчу и бархат, вышивка, меховые манто и витиеватые узоры могут показаться отдаленно знакомыми. Более того, все это подано нарочито сексуализировано. Где-то расстегнута пуговица, где-то пальто едва прикрывает колени. "Эта коллекции о наслаждении: наслаждении одеваться, наслаждении одеждой, наслаждении сексуальной силой" - рассказал Дрис Ван Нотен после показа.

Louis Vuitton

Коллекция Louis Vuitton осень-зима 2020 стала первой для Вирджила Абло после долгого отсутствия - напоминаем, дизайнер брал отпуск по здоровью и возвращался в Америку. Дизайнер назвал новое шоу "рай на земле" и воссоздал сценографию с изображением неба, раскидав по нему инсталляции в виде ножниц, катушек с нитками, топора и других приспособлений, которые сам дизайнер назвал "инструментами торговли". В центре зала установили дерево с лестницей, ведущей наверх. Критики называли Абло "дизайнером, создающим практические решения". И это коллекцией в очередной раз доказал практическую направленность работ - в центре его исследований встал костюм. Какую роль он выполняет сегодня? Кто его носит? Как он может быть усовершенствован? Так классический костюм стал полем для размышлений и многочисленных мелких усовершенствований.

Hérmes

Удивительным совпадением можно назвать то, что случилось на мужском шоу Hérmes. Перед дверями показа была организована акция протеста, направленная против действий Эммануэля Макрона. Это было связано с тем, что сейчас правительство пересматривает систему поддержки Métiers d'Art - консолидации мастерских и ручных производств, некоторые из которых были основаны еще в 17 веке. "Культура превращается в продукт, который можно купить. Так не должно быть!" - такие транспаранты держали протестанты. И именно Hérmes сегодня являются главными поставщиками ремесленной культуры во Франции - весь их ДНК строится вокруг артизанальных техник, связанных с кожей и шелком. И хотя марка, бесспорно, продает эти формы культуры и наследия, не значит, что их ценность уменьшается - наоборот, коммерция помогает им существовать и развиваться. Вероник Нишанян уже много лет изучает ремесленные искусства, имплементируя старинные техники в современные костюмы и обувь. Так, классический двубортный костюм получает расклешенные борты, традиционный кашемировый кардиган - пластиковые принты.

Undercover

Показ Undercover без сомнений можно назвать самым зрелищным шоу недели. Креативный директор бренда Юн Такахаси опять взял в качестве вдохновения фильм - в этот раз он сделал посвящение драме "Трон в крови" Акиры Куросавы. Его предыдущие работы были вдохновлены "Суспирией" и "Заводным апельсином". В качестве подиума он выбрал цирковой манеж, который был похож на мишень и служил одновременно подиумом и сценой для танца. Проходы моделей были разбиты на три части. После каждой наступало время танцевального перформанса. Над ним Такахаси работал вместе с фотографом Кацухиде Моримото, режиссером Тэцуей Нагато и молодым бельгийским хореографом Дамьеном Жале. Сценарий представления дублировал основные события фильма Акиры Куросавы "Трон в крови". Картина вдохновила не только сценографию, но и саму коллекцию. Так, дизайнер попытался воссоздать "мягкие" доспехи, которые превратились в пуховики, свитшоты, стеганые куртки, жилеты и мужские платья. В целом, коллекцию дает наглядное представление, как самурайские доспехи могли бы выглядеть сегодня.

Raf Simons

Раф Симонс - давний поклонник "Бегущего по лезвию", и это уже вторая коллекция, посвященная фильму. Модели выходили на подиум из рваной желтой бумаги через тоннель такого же цвета, что было прямой отсылкой к картине 1982 года. Главным аксессуаром стали муфты - анахроничный для 2019 года аксессуар, который, однако, можно интерпретировать как скованность - рук или действий. Тревожную атмосферу создавали слоганы, украсившие аксессуары и одежду: The Future Has Begun, They don’t want you to know who you are, With open eyes but still nervous each time и They can’t stop all of us и композиция Дэвида Боуи Life on Mars. Метализированные нити в кашемировых свитерах, пластиковые накидки на шубы, футуристичные кейпы - Симонс в очередной раз предсказывал нам тревожное антиутопичное будущее.