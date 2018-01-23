Полный сюрреализм на показе Dior

Для шоу полностью преобразовали стеклянный куб в садах музея Родена: потолок сделали зеркальным, стены оформили задрапированной тканью, подиум обложили черно-белой клеткой, а стулья для гостей шоу – черные и белые – расставили в шахматном порядке. Для полноты сюрреалистичности картины в пространстве развесили птичьи клетки и 3D-модели частей тела и лица в духе Дали – уши, руки, носы и т. д.

К сюрреализму Мария Грация Кьюри обратилась неслучайно. В очередной раз перебирая архивы Dior, дизайнер узнала о дружбе Кристиана Диора с французской художницей Леонор Фини, которую называли "Сальвадором Дали в женском обличии". Сам Диор был первым, кто организовал персональную выставку работ Леонор в своем ателье.

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Свое почтение сюрреалистам Кьюри показала в верхней одежде словно "составленной" из костяшек домино, платьях в горошек и шахматную клетку. Монохромную коллекцию Кьюри только раз разбавила сочным красным цветом, во всех остальных образах все внимание приковывали графичные принты, накидки из безукоризненно сложенных перьев, пайетки и бусины, ювелирно собранные в узоры. Специально для кутюрной коллекции британский дизайнер Стивен Джонс создал сказочной красоты маскарадные маски. И если Dior решат не выпускать их в широкую продажу, то флэш-татуировки с лозунгами, которые заменили на показе украшения, просто обязаны – они точно могут стать хитами.

Под загадочной вуалью масок скрывался не менее фантазийный макияж, созданный Питером Филипсом. На первый взгляд могло показаться, что визажист просто наклеил объемные ресницы. Однако при ближайшем рассмотрении это оказались стрелки – широкие, размашистые, в стиле 60-х, с зазубренными концами, как виноградная лоза или перья.