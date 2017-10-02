Почему главная героиня фильма "АССА" – идеальная девушка Céline

Что такое настоящий power-dressing, знает Фиби Файло – и это она показывает из сезона в сезон, обходясь без слоганов на майках. Поэтому на показы Céline приходит та женская аудитория, которая точно знает, чего хочет – одежду, в которой она точно будет чувствовать себя комфортно, защищенно, стильно и расслабленно. Девушка Céline умна, самостоятельна и сексуальна. Именно таким женщинам Фиби Файло посвящает каждую коллекцию. "Это что-то очень личное, – рассказала дизайнер после показа коллекции. – Это было просто чувство радости и жизненной силы. Я подумала: если в данный момент есть что сказать, пусть это будет о любви".

В поисках вдохновения Фиби Файло вернулась к периоду конца 70-х – начала 80-х годов. "Я помню, какими были рекламные кампании. Женщины на авеню Фош в плиссированных юбках и с начесами. Они выглядели немного старше, чем сейчас принято представлять, но чувствовалось – они гордились тем, как они были одеты", – объясняет дизайнер. Вот классические мужские костюмы с широкими плечами в стиле Клода Монтаны, объемные тренчи, плиссированные юбки, пиджаки с плечиками, широкие брюки – несмотря на то, что Фиби черпала вдохновение в прошлом, в одежде не было ни намека на ретро. Если бы дизайнер была родом из стран СССР, можно было предположить, что она пересмотрела фильм "АССА", которому в этом году исполнилось 30 лет. Пиджаки с мужского плеча, объемные шарфы, оверсайз-рубашки, никакого макияжа или химзавивки. Кажется, что эту одежду могла носить главная героиня картины Алика, бунтовавшая против мини-юбок, аляпистых костюмов, начесов и пластмассовой бижутерии.