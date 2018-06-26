Плохие парни из Марселя: мужская коллекция Jacquemus

С конца прошлого года Симон Порт Жакмюс интриговал подписчиков хэштегом #NewJob в Инстаграме. Многие сразу нагадали ему новую работу в уже существующих домах – среди возможных вариантов были и Céline, и Courreges, и даже Chanel. Но все оказалось гораздо проще – молодой француз готовил к запуску свою первую мужскую коллекцию. Как и все его предыдущие работы, она от и до была вдохновлена и посвящена Средиземноморью.

"Я сделал бренд "Jacquemus" для моей матери, чтобы не только рассказать историю о женщинах вообще, но и продолжать говорить о ней. Сделать мужскую линию... мне показалось это правильным, потому что кое-что важное случилось в моей жизни. Я делаю это не просто так. Я должен прочувствовать это, не только ради коммерции. Отчасти, конечно, это бизнес, но этот проект стал для меня полностью особенным. Я влюбился, и это дало мне новый толчок.... Для меня эта линия очень сильно связана со Средиземноморьем. Это очень важно. Будет много клише про Средиземноморье. Но клише в моей интерпретации. Это могут быть плохие парни: в свитшотах, в дурацкой кепке, с дурацкой сумкой, дурацкой цепью на шее. Или, наоборот, парни в костюмах, но с неподходящей рубашкой под ними. Или вообще без рубашки. Пловцы, рыбаки или ,там, парни в панамах на пляже", – рассказывает дизайнер Vogue US. Атмосфера – первое, что ему удалось передать. Очень солнечная, очень расслабленная и очень средиземноморская. Вместо рассадки и подиума – городской пляж и полотенца. Вместо анорексичных моделей, как с показа Gucci и Raf Simons, – загорелые регбисты, пловцы и футболисты.

Жакмюс никогда не разделяет жизнь и работу, поэтому и его произведения очень отчетливо напоминают жизнь. Вместо дурацких цепочек – миниатюрные сумки на шею (которые станут массовым sold-out, предсказываем), в руках – полотенца, а еще – никакой обуви. Если отвлечься от модной составляющей в виде рубашек, поясных сумок и пальто на голое тело, то в таких образах запросто можно представить французов-южан. Это могут быть герой фильма "Такси", торговец кебабами или просто рыбак. Многим может показаться, что это слишком просто, но в этом и есть весь стиль Jacquemus – в такой желанной и такой интригующей простоте.