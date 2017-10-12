Платья Elie Saab для грандиозной свадьбы

Для дизайнера Эли Сааба очень важно, чтобы невесты, которые собираются под венец в его платьях, выглядели не просто красиво, а грандиозно. Раз выходишь замуж, то только, как принцесса, считает он. И если Вера Вонг задает свадебную моду, экспериментирует и сторонится консерватизма, то Эли Сааб предпочитает классику и старую школу – подчеркнутая талия, пышная юбка, длинная фата. Но каждый раз делает наряды такими, что они становятся самыми желанными.

Новая свадебная коллекция Elie Saab – это классика, элегантность, которую предпочитают голливудские дивы и принцессы. Дизайнер представил 14 платьев, в которых он ярко демонстрирует все свое мастерство кутюрье. Белоснежные наряды украшены цветочной аппликацией, а для мерцания прошиты металлическими нитями. Даже самые скромные по меркам Elie Saab свадебные платья выглядят по-королевски, благодаря безупречной вышивке с арабскими мотивами. Фату длиной несколько метров дизайнер закрепляет на блестящих коронах-венках и биже в виде листьев растений. Самая нетрадиционная фата в коллекции – накидка с капюшоном.