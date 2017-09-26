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Марусе Климовой такое не снилось: Лукбук Ulyana Sergeenko Demi-Couture
Осень-зима 2017/18
Ульяна Сергеенко продолжает черпать вдохновение в прошлом – в этот раз коллекция более демократичной линии Demi-Couture посвящена сороковым годам прошлого века. А образы главных героинь списаны с героев культового сериала Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя".
Героиня новой коллекции Ulyana Sergeenko предстает в разных образах – бандитки, боевой подруги, певицы и харизматичной сыщицы под прикрытием. Особое внимание в коллекции отведено верхней одежде: кашемировым и шерстяным пальто с меховыми воротниками, пушистым шубам, паркам, незаменимым в дождливые дни. Все образы дополняют береты, шляпы, платки, классические портфели, а также сумки Ulya в новых оттенках и обновленном дизайне.
Вторая, более бюджетная линия Ulyana Sergeenko существует по принципам деми-кутюра. Это означает, что хотя бы одна деталь каждой вещи создается вручную. Концепция Ulyana Sergeenko Demi-Couture постоянна, ее основу составляют платья new look, плащи с приталенным силуэтом, юбки и романтичные блузы.
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