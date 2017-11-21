Первый взгляд на коллекции казахстанских дизайнеров для Saks Fifth Avenue

На прошлой неделе стало известно о коллаборации алматинского Saks Fifth Avenue с казахстанскими дизайнерами в рамках празднования пятилетия мультибрендового универмага. Чтобы ожидание поступления в продажу капсульных коллекций не казалось мучительным, дизайнеры и Saks Fifth Avenue поделились кадрами из будущей коллаборации. Напомним, сотрудничают с универмагом 10 отечественных брендов: AiSho, Zherebtsov, ZHSaken, Aida Kaumenova, Aigul Kassymova, Kravets, Alima, Assel, rara и Anor.

Каждый бренд в рамках проекта готовит от 5 до 10 элементов одежды. Что конкретно – пока остается в секрете. Предполагать пока можно только по первым снимкам. У Assel это черное минималистичное платье на одно плечо, у Zherebtsov – платье-комбинация с прозрачной накидкой, белая рубашка и шорты на высокой талии у Alima, брюки со штрипками в клетку, баска и пальто у Aisho. Более нарядные образы показали rara и Kravets. В первом случае это – длинное золотистое платье, жилет и бархатный халат с мехом от rara, во втором – полупрозрачное вечернее платье с огромным бантом.

По словам Леонида Жеребцова, для Saks Fifth Avenue он готовит коктейльные наряды для вечеринок, в то время как дизайнеры Aisho Айман и Шолпан остановились на "базе". "Основа коллекции – брючные костюмы, позаимствованные в мужском гардеробе, и платья-смокинги. Конечно, мы не могли не уделить внимание нашим пальто, которые стали визитной карточкой бренда", – комментируют дизайнеры.

Zherebtsov

"Коллаборации для меня – это приятное приключение в другие шкафы, разминка в работе с незнакомыми тканями и стилями. Создавая эту капсульную коллекцию, я думала о девушке, которая придет в магазин. Для нее мы приготовили костюм-двойку, черное платье на все случаи жизни, а также пальто и тренч", – делится дизайнер Асель Нусипкожанова.

Assel

Anor

AiSho

Alima

Rara

Aida Kaumenova

Kravets

ZHSaken

ZHSaken