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Мода / Коллекции

Первый взгляд на коллекции казахстанских дизайнеров для Saks Fifth Avenue

Ждем 30 ноября

Первый взгляд на коллекции казахстанских дизайнеров для Saks Fifth Avenue

На прошлой неделе стало известно о коллаборации алматинского Saks Fifth Avenue с казахстанскими дизайнерами в рамках празднования пятилетия мультибрендового универмага. Чтобы ожидание поступления в продажу капсульных коллекций не казалось мучительным, дизайнеры и Saks Fifth Avenue поделились кадрами из будущей коллаборации. Напомним, сотрудничают с универмагом 10 отечественных брендов: AiSho, Zherebtsov, ZHSaken, Aida Kaumenova, Aigul Kassymova, Kravets, Alima, Assel, rara и Anor.

Каждый бренд в рамках проекта готовит от 5 до 10 элементов одежды. Что конкретно – пока остается в секрете. Предполагать пока можно только по первым снимкам. У Assel это черное минималистичное платье на одно плечо, у Zherebtsov – платье-комбинация с прозрачной накидкой, белая рубашка и шорты на высокой талии у Alima, брюки со штрипками в клетку, баска и пальто у Aisho. Более нарядные образы показали rara и Kravets. В первом случае это – длинное золотистое платье, жилет и бархатный халат с мехом от rara, во втором – полупрозрачное вечернее платье с огромным бантом. 

По словам Леонида Жеребцова, для Saks Fifth Avenue он готовит коктейльные наряды для вечеринок, в то время как дизайнеры Aisho Айман и Шолпан остановились на "базе". "Основа коллекции – брючные костюмы, позаимствованные в мужском гардеробе, и платья-смокинги. Конечно, мы не могли не уделить внимание нашим пальто, которые стали визитной карточкой бренда", – комментируют дизайнеры.

Первый взгляд на коллекции казахстанских дизайнеров для Saks Fifth Avenue (фото 1)

Zherebtsov

"Коллаборации для меня – это приятное приключение в другие шкафы, разминка в работе с незнакомыми тканями и стилями. Создавая эту капсульную коллекцию, я думала о девушке, которая придет в магазин. Для нее мы приготовили костюм-двойку, черное платье на все случаи жизни, а также пальто и тренч", – делится дизайнер Асель Нусипкожанова.

Первый взгляд на коллекции казахстанских дизайнеров для Saks Fifth Avenue (фото 2)

Assel

Первый взгляд на коллекции казахстанских дизайнеров для Saks Fifth Avenue (фото 3)

Anor

Первый взгляд на коллекции казахстанских дизайнеров для Saks Fifth Avenue (фото 4)

AiSho

Первый взгляд на коллекции казахстанских дизайнеров для Saks Fifth Avenue (фото 5)

Alima

Первый взгляд на коллекции казахстанских дизайнеров для Saks Fifth Avenue (фото 6)

Rara

Первый взгляд на коллекции казахстанских дизайнеров для Saks Fifth Avenue (фото 7)

Aida Kaumenova

Первый взгляд на коллекции казахстанских дизайнеров для Saks Fifth Avenue (фото 8)

Kravets

Первый взгляд на коллекции казахстанских дизайнеров для Saks Fifth Avenue (фото 9)

ZHSaken

Первый взгляд на коллекции казахстанских дизайнеров для Saks Fifth Avenue (фото 10)

ZHSaken

Buro247.kz

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