Первый опыт Клэр Уэйт Келлер в Givenchy

Вчера в Париже Клэр Уэйт Келлер показала свою первую коллекцию для Givenchy. Дизайнер была назначена креативным директором французского бренда после отставки Рикардо Тиши, который проработал на Givenchy 12 лет. В таких случаях, какой бы это ни был бренд, сравнения работ двух креативных директоров неизбежны. Особенно, если два дизайнера работают в абсолютно противоположных стилях. Рикардо Тиши ориентируется больше на уличный стиль, в то время как Клэр ближе богемная и тонкая ретро-эстетика. Поэтому Клэр не может дублировать Givenchy Рикардо Тиши, потому что это не она. Более того, у Клэр нет опыта проектирования мужской одежды. Это важно учитывать.

Для своей первой коллекции для Givenchy Клэр, разумеется, полезла в архивы модного бренда, где искала оригинальные эскизы, рассматривала силуэты, принты и знаковые стилистические особенности, которые сделали Givenchy успешным. Она поехала в дом самого Живанши и провела с основателем какое-то время, чтобы услышать из первых уст, что из себя представляет Givenchy. Так родилась первая коллекция, довольно несмелая и сумбурная. Широкие плечи и прямой низ, клеверные и животные принты на шифоновых платьях, которые в своих коллекциях использовал Живанши в 1961 и 1981 годах соответственно. В этом есть женская игривость, чего не было в коллекциях Givenchy 12 лет. Но четкого почерка дизайнера, нового взгляда – нет. Большое преимущество Клэр в том, что она готова с головой окунуться в новый для себя мир Givenchy, она любознательна, быстро адаптируется и растет. Нет никаких сомнений, что то, что мы увидим в феврале, будет существенно отличаться от того, что увидели вчера.