Off-White: угнала тебя, угнала

Не секрет, что русская попса (вроде песен Аллегровой, Пугачевой, Ветлицкой и даже Киркорова), от которой мы долго открещивались, сегодня очень популярна. Любая тусовка, так или иначе, феерично закончится, скорее, песней Меладзе, чем какого-нибудь новомодного музыканта. А если вы услышите словосочетание "посмотри в глаза, я хочу сказать..." под знакомый мотив, то гарантированно продолжите: "Я забуду тебя, я не буду рыдать". То же самое произойдет, если рядом зазвучит "Салют, Вера!", "Моя попытка #5" или "Угонщица". При чём здесь Off-White? Новая коллекция Вирджила Абло навеяна гонками и гонщицами.

Или угонщицами. Которые носят, разумеется, объёмные комбинезоны с длинными кожаными перчатками, облегающие платья из трикотажа, пуховики в "шашечки", кожаные пальто с брюками и (обязательно!) короткие атласные шорты с укороченными смокингами.