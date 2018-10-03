И за борт ее бросает в набежавшую волну: новая коллекция Chanel

Мы правда не знаем, что придется придумать креативному отделу компании Chanel, чтобы удивить гостей показа в следующий раз. Мы уже рассказывали про казино, супермаркет и даже ракету, которую французская марка установила внутри Пале-Гарнье. В этот раз команда, очевидно, вдохновлялась морем. Что весьма символично, учитывая, что первый свой бутик Габриэль Шанель открыла в Довиле – портовом городке на севере Франции. Гости показа оказались на пляже – самом настоящем, с песком, водой и волнами.

Впрочем, классическую морскую тематику с матросками, бело-синим цветовым сочетанием и эспадрильями Карл Лагерфельд оставил позади. По традиции первыми появились новые вариации классического твидового костюма-двойки. Очевидно, в голове дизайнер держал образ девочки-подростка, одалживающей вещи из гардероба матери и миксующей их со своими: оверсайз-жакет будто с чужого плеча, укороченные кашемировые свитеры из 80-х, отлично сочетающиеся с велосипедками и леггинсами, которые, в свою очередь, напомнили о коллекции Chanel 1991 года, посвященной серфингу. Так что упрекнуть Лагерфельда в бездумном следовании трендам тоже не получится. Хотя сегодняшний Chanel – это про тренды, современность, юность и бунтарский дух, в самом французском его понимании. Гигантские логотипы, канотье с широкими полями, двойные сумки, массивная бижутерия, свободные платья А-силуэта, при взгляде на которые никому в голову не придет ассоциировать Chanel с буржуазным домом XX столетия.