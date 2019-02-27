Посвящение музам и неоновая дискотека на показе Saint Laurent

Крупные дома моды продолжают следовать проторенными дорогами. Дом Dior уже несколько сезонов подряд развивает тему феминизма (что стало особенно актуально с приходом первого креативного директора-женщины), а Saint Laurent предпочитает исследовать связь марки с Парижем. В качестве локации шоу уже несколько сезонов подряд выступает площадка перед Эйфелевой башней, которую сет-дизайнеры изменяют до неузнаваемости. В прошлом сезоне её залили водой (модели шли прямо по воде), а в этот раз сет-команда создала огромный зеркальный павильон, напоминающий инсталляции Яёи Кусамы.

Благо, Ив Сен-Лоран оставил огромное поле для исследований и реминисценций. В этом сезоне нынешний креативный директор Энтони Ваккарелло решил обратиться за вдохновением к музам дизайнера. Самой явной стала отсылка к культовому образу – Бетти Катру – худощавой андрогинной блондинки с рваной чёлкой, любовью к широким плечам и длинным пальто. Дизайнер дословно скопировал её лук во втором выходе, который позднее стал самым популярным в соцсетях. Белое длинное пальто с широкими плечами, черные очки, короткое черное платье, колготки в крапинку и туфли на платформе – представить блондинку во всём этом сегодня не представляет труда. К слову, о платформах и колготках в крапинку – эти две детали повторялись практически в каждом образе (а их было больше сотни). Кажется, пора доставать эти вещи с антресолей обратно.

В остальном Ваккарелло остался верен себе. Ультра-короткие кожаные шорты и юбки, платья с вырезом на одно плечо, крупные банты, перья и мех – уже много лет главной героиней Saint Laurent выступает прожженная парижская тусовщица. Атмосферу ночного клуба и вечеринки подчеркнул завершающий пассаж коллекции – организаторы выключили свет и оказалось, что одежда светится в темноте. Впрочем, тусовщицы появились не только на подиуме. В первом ряду сидели Линдси Лохан, Кейт Мосс и Бьянка Джаггер – девушки, оставившие свой след в истории ночной жизни.