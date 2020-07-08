Не впечатлило: как проходит виртуальная неделя высокой моды

Начало июля - время кутюрных недель моды. Как и большинство запланированных мероприятий, их пришлось отменить - все показы прошли в так называемом онлайн-формате. Что он подразумевал? Конкретно в этом случае марки решили обойтись мини-фильмами - 28 брендов создали свои видео-кампании, в которых по-разному изложили свое видение кутюра в эпоху дистанцирования и новой нормы. Кто-то пошел по проторенному пути: например, в Schiaparelli создали трогательное видео, в котором засняли весь процесс подготовки коллекции, а кто-то, как Christian Dior, создали полноценную историю. Как бы то ни было, ценность кутюра чаще всего раскрывается в деталях - не зря за право называться кутюром Федерация высокой моды требует от бренда 80% ручного труда в коллекциях. Вышивка, сложные многомерные аппликации, кружевоплетение - все эти произведения ремесленных промыслов зачастую трудно рассмотреть на одном лишь видео. Мелкие детали требуют тактильности и непосредственного взаимодействия с продуктом - особенно это важно для клиентов, которые выкладывают немаленькие суммы за обладание подобными предметами искусства. Пандемия в очередной раз подняла вопрос о будущем кутюрных линий. Первая попытка обновить формат и адаптировать недели моды к существующим реалиям пока что кажется слабой, но главным показателем станут именно основные, сентябрьские шоу ready-to-wear.

Chanel

Меньше всего над презентацией кутюрной коллекции размышляли в Chanel - представители марки ограничились простым видео с моделями Адут Акеч и Рианн ван Ромпей на белом фоне. Сама коллекция посвящена эпохе вечеринок (что можно назвать очень оптимистичным настроем) - в нее вошли платья с вышивками ручной работы, декоративными деталями из бисера, разные вариации фирменных твидовых костюмов Chanel, многослойные платья и пальто с разрезами.

Christian Dior

В противовес Chanel, самой сложной и интересной можно назвать презентацию от Dior. Для работы над ней креативная команда пригласила режиссера Маттео Гарроне - автора фантазийного альманаха "Страшные сказки", оживившего средневековые европейские сказки. Видео получилось очень похожим на эту его работу. По сюжету сундук Dior с платьями и костюмами путешествует по сказочному лесу, привлекая внимание лесных нимф, русалок, фавнов и других сказочных персонажей. Вместо слов - музыка в исполнении итальянского симфонического оркестра Roma Sinfonietta. Для видео дизайнерская команда бренда изготовила 37 миниатюрных копий нарядов.

Ulyana Sergeenko

Еще одна продуманная и мастерски сделанная презентация получилась у бренда Ulyana Sergeenko - в ней было целых три этапа. Первый - демонстрация совместной работы с фабрикой "Крестецкая строчка", одного из старейших ремесленных промыслов России. По словам дизайнера, образы и декор продумывались совместно с мастерами промысла. Вторая часть - запись творческого процесса, который проходил в ателье марки в Москве. И третий - небольшой трибьют картине "Зеркало" Андрея Тарковского, преданным фанатом которого является сама Ульяна. Но эстетика коллекции напоминает о "золотом веке" Голливуда - так, костюмы с широкими плечами, акцентом на талии и узкие юбки-карандаш отсылают нас к культовым образам роковых женщин нуарных детективов типа "Гильды".

Iris Van Herpen

Нарочито минималистичной и простой смотрится презентация от голландского дизайнера Айрис Ван Херпен - в небольшом ролике команда решила продемонстрировать всего одно платье. Оно получило название Transmotion, что означает переход из одного состояния в другое, и очевидно напрямую отсылает к сегодняшней ситуации. Вдохновлялась дизайнер скульптурами художницы Рут Асавы и графика Маурицио Эшера - например, об этом исчерпывающе рассказывает рисунок, сделанный лазером.

Schiaparelli

За кажущейся простотой презентации Schiaparelli скрывается, пожалуй, самая интересная подача материала. В видео креативный директор бренда Дэниел Розбери отправляется в Центральный парк, где делает наброски будущей коллекции - так, все вещи бренда показываются нам исключительно в виде скетчей, рисунков и мудбордов. "Это история о коллекции, которая могла бы быть", - рассказывает дизайнер. Интересно, что в ателье вещи еще не отшивались. Все эскизы отправились в парижское ателье Schiaparelli, где будут отшиваться только по предварительному заказу. В декабре отобранные образцы покажут в разных странах мира в виде отдельной экспозиции.

Aganovich