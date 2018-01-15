"Наутилус Помпилиус", футбол и Эрик Булатов: Показ Гоши Рубчинского в Екатеринбурге

14 января на один вечер Екатеринбург стал центром притяжения мировой модной общественности. В разгар зимы в Свердловскую область приехали Стефано Пилати, журналисты Dazed, Hypebeast, Highsnobiety, Vogue Russia и многих других изданий. Административный центр Уральского федерального округа встречал гостей огромными LED-надписями "Гоша Рубчинский" на высотных зданиях.

Показ проходил в "Ельцин-центре". Шоу больше напоминало художественный перформанс – никакой рассадки, гостям предлагали вставать там, где удобно, модели произвольно перемещались по залу, смешиваясь с командой стаффа. Иногда они подходили к стоящим в центральном зале инструментам и начинали играть. А в конце шоу все модели хором исполнили песню группы "Наутилус Помпилиус" "Гудбай, Америка". О том, что это перформанс, также напоминали репродукции работ Эрика Булатова на стенах музея.

С первого образа стало понятно, что сотрудничество Рубчинского с Burberry продолжается. В коллекции появилось множество вариаций узнаваемых тренчей и одежды в классическую бежевую клетку. Помимо Burberry в коллекцию вошло несколько предметов, сделанных совместно с Levi's, adidas Footbal и Dr. Martens. Для обувного бренда это первый в истории опыт сотрудничества с российским дизайнером. Футбольная тема неслучайно превалировала на протяжении всего показа – в этом году Россия принимает чемпионат мира по футболу, и adidas являются одним из постоянных спонсоров.

На прощание журналистам раздали футболки с архивными фотографиями.

Публикация от @ruslanmalygin Янв 14, 2018 at 8:48 PST

Публикация от wah-wah (@olgalokshina) Янв 14, 2018 at 8:46 PST

Публикация от Ekaterina Stavenkova (@stavenkova) Янв 14, 2018 at 8:47 PST

Публикация от Anastasia Klychkova (@klychkovanastya) Янв 14, 2018 at 8:43 PST

Публикация от COMME des GARÇONS Berlin (@commedesgarconsberlin) Янв 14, 2018 at 8:39 PST

Публикация от COMME des GARÇONS Berlin (@commedesgarconsberlin) Янв 14, 2018 at 8:46 PST

Публикация от Dazed Fashion (@dazedfashion) Янв 14, 2018 at 8:58 PST