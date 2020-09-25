Мы так долго этого ждали: что сделали Раф Симонс и Миучча Прада

Если в декабре модные редакторы начнут подводить итоги, эта коллекция однозначно станет самым важным событием минувшего года, несмотря на пандемию и последовавшие за ней изменения. Два флагмана интеллектуальной моды объединились, и увидеть результат их сотрудничества мечтали все, кто мало-мальски интересуется модой.

Коллаборации или союзы – пожалуй, самые важные понятия, определяющие современную модную индустрию. Если ещё 10 лет назад кого-то можно было удивить сотрудничеством Карла Лагерфельда с H&M, то сегодня идеей объединения пронизаны все аспекты модного бизнеса. Люкс интегрируется в масс-маркет, классические дома моды с наследием не против познакомиться с аудиторией стритвир марок, а музыканты запускают собственные бренды. Но когда журналист WSJ Джейсон Галлахер написал в Твиттере о грядущем сотрудничестве двух гигантов, по интернету пронеслась целая буря. Мы привыкли, что марки коллаборируют друг с другом, но чтобы один гений с уже наработанной аудиторией присоединялся к другому с целью творить вместе – это происходило впервые. Причем интересно, что именно стало основой этого альянса? Миуччу Праду вряд ли можно заподозрить в творческом кризисе, то же самое можно сказать и о Рафе Симонсе – оба дизайнера находятся практически на пике (ну, или, хотя бы на достаточно высоко расположенном плато) своей карьеры. Она создает интеллектуальную моду для женщин уже несколько десятилетий, он задает тренды в мужской моде, он же заложил основы стритвира (хотя, это можно назвать скорее авторской точкой зрения). Оба актуальны, востребованы и любимы своей аудиторией. Исходя из этого, такой шаг можно рассматривать как действие, совершенное из чистого интереса и мотивации разряда "почему бы и нет". Конечно, коммерчески обоснованной мотивации, но от этого не теряющей своей привлекательности.

Раф Симонс и Миучча Прада на презентации новой коллекции Prada

Симонса и Праду связывает если не долгая дружба, то как минимум долгое знакомство. Именно Миучча пригласила бельгийского дизайнера на позицию креативного директора Jil Sander (тогда бренд принадлежал Prada Group). И хотя пути их достаточно быстро разошлись, оба признают, что всегда с большим вниманием следили за работой друг друга. Во время паблик-тока, последовавшего за показом, Раф Симонс признал, что предложения поработать с Prada поступали ему и до этого, но только сейчас звезды сошлись. Дизайнеры сидели на расстоянии друг от друга, но создавалось впечатление, что им обоим было комфортно работать друг с другом. Очевидно, это было сотрудничество того формата, когда два человека последовательно подхватывают идеи друг друга, не перебивая и не пытаясь перекричать друг друга. Деликатно, очень тихо – наверное, так ведут себя супружеские пары, прожившие вместе много лет.

Именно так и выглядела коллекция. Её презентовали во флагманских бутиках марки по всему миру. Для неё был снят мини-фильм в виде показа, где модели выходили в задрапированную желтым бархатом комнату, целиком обставленную камерами и видеооборудованием. В некоторых образах, кажется, можно было угадать, за какую именно деталь отвечал тот или иной дизайнер. Нашивки на платьях отсылали к ключевой коллекции Рафа "осень-зима 2001-2002", которую он посвятил подростковому бунту – тогда свитшоты и тренчи были увешаны нашивками в виде альбомов любимых групп дизайнера. Водолазки, уютные свитера, подпоясанные шарфами, в сочетании с юбками-миди – однозначное наследство Миуччи. А вот разрезы на трикотаже – очередной вклад Рафа. Аксессуарная линия получилась особенно удачной – максимально минималистичные сумки-багеты в стиле той же Жиль Зандер очевидно станут новым хитом следующей весной. То же самое можно сказать про рюкзаки, вшитые в кейпы, а также небольшие поясные сумки, интегрированные в юбку.

Лаконично, строго и очень "остро" – к сожалению, в русском не так много аналогов удачному определению 'sharp', которое присутствует в английском. Так можно описать коллекцию и способ её подачи – чего стоят эти прямые взгляды моделей в камеры, от которых перехватывало дыхание. В то же время вздохнуть от удивления не хотелось, но очевидно, что дизайнеры и не преследовали эту цель. Наоборот, на своем же паблик-токе они признали, что сегодня уже почти невозможно создать что-то новое. Но всегда можно доводить до совершенства собственные идеи. Впрочем, это ещё одна красная нить, которая проходит сквозь всё их творчество на протяжении долгого времени. Желание погрузиться внутрь своего же творчества и развить его до новых глубин – кажется, вместе им это удастся ещё лучше.