Новый реализм дома Dior? Пятая коллекция Марии Грации Кьюри

Назначение Марии Грации Кьюри креативным директором дома в прошлом году – событие эпохальное для Dior. Кьюри – первая женщина на этом посту. Вокруг этого дизайнер тогда и построила свою первую коллекцию – футболки со слоганом "We Should All Be Feminists", взятом из эссе нигерийской писательницы Чимаманды Адичи, стали самым популярным предметом стрит-стайла. Маркетинговый ход с социальным активизмом ощутимо поднял продажи дома. Тематику феминизма в XXI веке Мария Грация Кьюри продолжает исследовать и в своей третьей коллекции pret-a-porte.

Показ открыла Саша Пивоварова в тельняшке с надписью "Why Have There Been No Great Women Artists?" Как и в предыдущий раз, Кьюри черпает вдохновение из работы Линды Нохлин. В растиражированном креативным директором Dior эссе искусствовед Нохлин анализирует причины, по которым женщины на протяжении долгого времени были исключены из арт-сообщества. "Все дело в том, что среди женщин, насколько известно, не бывало по-настоящему великих художниц, хотя было много художниц интересных и очень хороших, творчество которых осталось недооцененным или недостаточно исследованным; как не было и великих джазовых музыкантов среди литовцев или великих теннисистов среди эскимосов, как бы мы ни желали обратного", – писала Линда Нохлин в своей работе 1971 года.

Восстановить историческую справедливость решает Мария-Грация, посвящая каждую свою коллекцию определенной художнице. Круизная коллекция Dior вдохновлена Джорджией О'Киф, американской художницей, прославившейся серией пейзажей пустынных американских прерий. Эта коллекция стала посвящением франко-американской театральной художнице и скульптору Ники де Сен-Фалль. Выбор на Сен-Фалль пал не просто так. В свое время Ники позировала для самого Кристиана Диора. Самая известная ее работа – парк скульптур "Сад игры в Таро" – вдохновила декораторов на создание зеркального оформления для шоу. В качестве аппликаций на майках, свитшотах и платьях появились рисунки Сен-Фалль, созданные ею в период 70-х годов и вдохновленные сексуальной революцией, – сердца, животные, абстрактные изображения мужчины и женщины.

В коллекции заметны интерпретации предыдущих хитов – кожаные комбинезоны, летящие платья на тонких бретельках, береты в сочетании со свободными пальто. Мария Грация Кьюри делает ставку на миллениалов – об этом говорят игривые платья в цвете millenial pink, аппликации, вставки из блесток, разноцветные меховые шубы и туфли mary jane без каблуков.