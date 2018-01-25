Голографические ткани на кутюрном шоу Maison Margiela

"Когда я вернулся к работе, то был поражен тому, как люди воспринимают реальность исключительно через экраны своих смартфонов", – сказал Джон Гальяно после показа. Последнее кутюрное шоу дизайнер решил посвятить феномену социальных сетей и новой медиареальности, в которой люди большую часть своего времени взаимодействуют исключительно с телефонами. После того как гости показа расселись по своим местам, им было предложено включить вспышки. Практически в каждом образе присутствовала голографическая ткань, которая давала непредсказуемый эффект на фотографиях со вспышкой.

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Фактически эту коллекцию можно считать логическим продолжением предыдущей, которую дизайнер посвятил сиюминутности момента. Казалось, что моделей одевали за секунды до выхода на подиум. "Телефоны дают нам возможность заморозить случайный магический момент", – продолжил Гальяно. Превратить одежду в искусство – почему бы и нет? В какой-то степени сам показ можно назвать перформансом, где каждый зритель мог стать участником, всего лишь сделав кадр.

Практически каждый образ стал реинтерпретацией знаковых работ Мартина Маржелы – разобранные пальто, вывернутые наизнанку или же просто лишенные необходимых деталей вроде рукавов, бюстгальтеры и корсеты, надетые поверх остальной одежды, деконструированные костюмы.