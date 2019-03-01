Весна пастельная: новая коллекция Mango

Mango начинают новую рекламную кампанию New Voices, посвященную роли культуры в обществе. Идея станет лейтмотивом всего нового сезона и найдет своё выражение в различных акциях и коллаборациях, которые откроют миру новых, интересных героев и "голоса поколения" из области культуры. Следить за ходом кампании можно будет во всех социальных сетях, где присутствует Mango, под хэштегом #MangoNewVoices. В открывающей проект рекламной кампании снялись модель Саша Пивоварова, художница Джоли Алиен, активистка и модель Адвоа Абоа, спортсменка Луна и предприниматель Патрик Шварценеггер.

Весну по версии Mango мы будем встречать в пастельной палитре оттенков – в нежно-розовом, небесно-голубом, лаймовом и бежевом. Наивные оттенки сочетаются в коллекции с классическими силуэтами и смелыми тенденциями. Так, тренчи и жакеты в ней соседствуют с велосипедками, широкие джинсы с заниженной талией – с "офисными" жилетами, платья-комбинации – с объёмными рубашками металлических оттенков, а блузы и платья из полупрозрачных тканей – с принтом "тай-дай". Образы дополнены аксессуарами из стекла в пастельных тонах, панамами и сумками-мешками. Линия обуви представлена сандалиями с переплетёнными ремешками и отделкой из ракушек, а также высокими кроссовками.