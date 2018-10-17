Вторая жизнь: новая коллекция Mango из экологичных материалов

Вопрос перепроизводства за последние несколько лет стал ключевым для модной индустрии. И люксовые марки, и масс-маркет понимают, что всё больше людей на планете сейчас стремятся к осознанному потреблению и вдумчивому подходу к покупкам. Шопинг стал частью мировой политики, он влияет на экосистему, поэтому потребители всё чаще задаются вопросом: "Откуда взялась та или иная вещь?" Возможно, за ней стоят промышленное производство, урон, нанесенный экологии, и работа многих людей – ткачей, закройщиков, швей. Это ставит перед нами вопросы: какую одежду носить, близка ли нам политика компании-производителя? Поэтому сейчас всё больше компаний-гигантов инвестирует в производство экологичных материалов, разработку новых технологий. И Mango – не исключение. Стремясь к устойчивому развитию, бренд старается использовать всё больше натуральных материалов и планирует, что к 2022 году 50% вещей из хлопка будут произведены на экологически чистых производствах.

На днях бренд представил осенне-зимнюю коллекцию из линии Mango Commited. Эта коллекция одежды была разработана на основе переработанного волокна, которое бренд впервые использовал в прошлом году. Сейчас это уже четвертая эко-капсула марки. Среди используемых тканей – шерсть, вискоза и хлопок. Все это – часть программы Second Chance, проекта по сбору и переработке одежды и обуви для повторного использования.

Лицом коллекции стала голландская модель Саския де Брау, съемки прошли в природном парке Айгуэс-Тортес в Пиренеях. Вся одежда выполнена в тёплых земляных оттенках – бежевом, коричневом, медном, белом и сером. А ключевыми предметами стали базовые свитеры, рубашки, брюки и пальто. По словам де Брау, она также старается придерживаться принципов устойчивого развития в своей обычной жизни: не выбрасывать старые вещи и стараться найти каждому предмету новое предназначение.