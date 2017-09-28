Полет нормальный: Чем вдохновлена новая коллекция Maison Margiela

Как часто в спешке вы надевали майку задом наперед, неправильно застегивали рубашку или второпях накидывали пальто на одно плечо? Романтика суматохи в очередной раз вдохновила Гальяно на создание образов для коллекции. По словам дизайнера, он сидел в транзитной зоне аэропорта Мехико и наблюдал, как люди в спешке бегут из одной части здания в другую. В этот момент ему и пришла эта идея.

Изначально славу Гальяно принесла способность создавать спонтанные, остроумные, не похожие одна на другую вещи, моментально переходить от одной идеи к совершенно другой. В течение долгого времени его шоу напоминали такие же непрекращающиеся скачки – абсолютное нагромождение идей, референсов и отсылок, часто не носибельное, но прекрасное. Преданные фанаты настоящего кутюра Гальяно cетовали на то, что с приходом в Maison Margiela дизайнер перестал быть тем гениальным сумасшедшим, а коллекции стали если не скучными, то наверняка более спокойными. Иными словами, в них не видно самого Гальяно.

Однако первые же три образа стали трибьютом основателю дома Мартину Маржеле –модели вышли на подиум в деконструированных макинтошах, платьях с поясами-корсетами и прозрачных плащах. Самой безумной вещью стал бюстгальтер, надетый поверх платья. О том, что коллекция вдохновлена аэропортом, напоминали багажные бирки, прикрепленные к вещам, сумки в виде подушек для головы и узор на юбках и воротниках в виде посадочных талонов.