Современные валькирии на показе Louis Vuitton

"Мы все мечтаем создавать вневременные вещи, но дело в том, что мы делаем моду. И мы, дизайнеры, должны работать здесь и сейчас, выражать эмоции с помощью одежды, быть актуальными", – говорил Жескьер за кулисами круизного шоу Louis Vuitton, который на прошлой неделе продлил контракт с французским брендом.

Какими вопросами задается современная женщина? Чем она занимается? Как отдыхает и развлекается? Вероятно, работает, реализует себя в карьере, мимо нее не проходят вопросы равноправия. Отсюда эти, практически, "воительницы" на подиуме: в жесткой верхней одежде с акцентированной линией плеча, коротких платьях с пышными рукавами, "боксерских" шортах и кожаных ботфортах-кроссовках с футуристичной подошвой.

В свободное от работы и "завоеваний" время женщины всего мира с обожанием рассматривают фотографии котов в интернете. И здесь у Жескьера есть свой ответ. Дизайнер вместе с легендарным редактором американского Vogue Грейс Коддингтон, обожающей кошек, создали капсульную коллекцию аксессуаров с принтами кошки Грейс и собаки Николя Жескьера. В продажу коллекция поступит в октябре 2018 года.