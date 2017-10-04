Камзолы, боксерские шорты и футболки Stranger Things в коллекции Louis Vuitton

Финальную точку в месячном модном марафоне поставил Николя Жескьер коллекцией Louis Vuitton, показ которой проходил в подвале Лувра. Идеальное место, чтобы сделать акцент на исторических костюмах – камзолах с ручной вышивкой, из под которых выглядывали блузы и – неожиданно – легкие боксерские шорты. Правда, как костюмы, место которым в музеях, они вовсе не выглядят. Иногда шорты менялись на узкие кожаные брюки с отделкой из денима. Всем известно о любви Жескьера к научной фантастике, поэтому гостей шоу не слишком удивили "космические" очки или россыпь серебристых блесток на платьях, зато обрадовало появление обычной футболки с постером сериала "Очень странные дела", надетой на рубашку с рукавами-баллонами. Будущее и прошлое столкнулись в одном образе, из настоящего – персикового цвета узкие брюки на низкой талии (тренд следующей весны) и кроссовки.
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