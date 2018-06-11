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Вопрос времени: лукбук круизной коллекции ZhSaken
Для жарких будней в городе и выходных у моря
Начало лета – время круизных коллекций. Традиционно в это время дизайнеры готовят одежду для отпуска – пляжные сарафаны, тонкие рубашки, брюки. При создании новой коллекции дизайнер Сакен Жаксыбаев не забыл и про тех, кто останется жарким летом в городе. Удобные льняные костюмы одинаково подойдут и для прогулки в выходной, и для рабочих встреч – за счет строгого кроя и нейтральных оттенков. Брюки-палаццо и свободные оверсайз-рубашки станут спасением и в 30-градусную жару, и в дождливые дни. На последний случай дизайнер приготовил легкие плащи, полупрозрачные дождевики и жилеты.
Темой коллекции стали путешествия во времени – это и французское Марокко, и африканское сафари, и Азия в период Великого Шелкового пути. Об отсылках ко времени напоминают декорации в виде часов и принты с цифрами. Лукбук снимали в день показа, который прошел несколько недель назад в отеле Rixos.
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