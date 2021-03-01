Квир и класс: что показывали на лондонской и миланской неделях моды

Уже второй год подряд пандемия нарушает привычный уклад жизни модных недель. Вместо стритстайла – тиктоки дома, вместо грандиозных шоу – видеофильмы. Лондон, Милан и Париж – три главные модные столицы – из месяца в месяц меняют локдаун на карантин, а потому ни о каких зарубежных гостях и живых показах речи идти не может. Вирус дал о себе знать год назад, и за этот год дизайнеры, марки и пиарщики приспособились к новой норме.

Пандемия значительно ускорила процессы. Нью-Йорк окончательно потерял свое звание "модной столицы". Даже самые преданные дизайнеры предпочитают избегать американского расписания, предпочитая европейские столицы или же персональные показы по собственному графику. В большинстве своем крупные дома поняли, что их больше ничего не держит в определенных временных рамках условного "модного календаря", а потому показ (то есть видеофильм) можно презентовать когда угодно – так или иначе, мировая пресса его увидит, так как теперь совсем не обязательно прилетать на показ. Сразу несколько крупных марок публично отказалось от участия в официальном календаре, решив обеспечить медиа-покрытие собственными силами.

Назрел вопрос: в чём сейчас заключается актуальность недель моды как таковых? Интернет заменил газеты и журналы, а во время массовой "удаленки" – и всё физическое. В том числе и мероприятия. Ответ очевиден: нам по-прежнему нужны мероприятия вроде недель моды. Даже не потому, что модная индустрия зависима от живого опыта и впечатлений – хотя это первый и главный аргумент. Неделя моды нужна, чтобы поддерживать молодые и прогрессивные марки.

Harris Reed Fall/Winter 2021 Harris Reed Fall/Winter 2021 Harris Reed Fall/Winter 2021 Harris Reed Fall/Winter 2021 Harris Reed Fall/Winter 2021 Harris Reed Fall/Winter 2021

Если всё же как-то охарактеризовать два прошедших события, становится понятно, что сегодня важно больше внимания обращать на новые имена. Традиционно якорем внимания были тяжеловесы. Но имея ресурсы и доступ к данным (их обслуживают глобальные пиар- и маркетинг-агентства), они слишком хорошо понимают, что нужно их основному клиенту, и стараются адаптировать продукт под потребителя, поскольку продажи должны расти. Молодые же марки дают инновационный, свежий, прогрессивный взгляд на моду. Они не подпитаны статистикой по продажам или слишком большим историческим ДНК – они питаются лишь искренним желанием творить.

Лондонская неделя прошла под эгидой квир-символики. В центре внимания – 24-летний выпускник Central Saint Martins Harris Reed, который уже успел одеть Гарри Стайлса для недавней обложки Vogue с его гендерно-флюидными образами. Следом за ним – готичная принцесса Molly Goddard, создающая образы для современных панк-принцесс и как нельзя лучше отображающая стиль Лондона. Особенно внимательно критики в этот (впрочем, и не только в этот) раз следили за Gabriela Hearst – совсем скоро дизайнер должна представить свою первую коллекцию для Chloé в рамках парижской недели. Одними из лучших названы коллекции JW Anderson, Matty Bovan и Preen by Thornton Bregazzi – марок, которые сложно назвать совсем юными, но так или иначе очень хорошо вписывающихся в общую повестку дерзости и задора.

Molly Goddard Fall/Winter 2021 Molly Goddard Fall/Winter 2021 Molly Goddard Fall/Winter 2021 Molly Goddard Fall/Winter 2021 Molly Goddard Fall/Winter 2021 Molly Goddard Fall/Winter 2021 Molly Goddard Fall/Winter 2021 Prada Fall/Winter 2021 Prada Fall/Winter 2021 Prada Fall/Winter 2021 Prada Fall/Winter 2021 Prada Fall/Winter 2021 Prada Fall/Winter 2021 Prada Fall/Winter 2021

Немного иначе выглядел Милан – этому городу всегда присущи класс и определенная элегантность совсем не снобского толка. Балом правили, конечно, Раф Симонс и Миучча Прада. Правда, ажиотажа уже не было – дизайнеры продолжили работать над темой, начатой в январе. В вещах очевидно прослеживалась дуальность образов и бесконечная саморефлексия – Прада активно обращается к собственным архивам определенно с подачи Симонса, которому нет равных в переработке старых материалов. Ему вторит Ким Джонс, показавший свою первую женскую коллекцию для Fendi, очевидно, основательно изучивший каждый архивный листок Дома. Впрочем, показалось, что он слишком глубоко погрузился в историю – для многих коллекция выглядела миксом старых моделей и новых трендов, придуманных Жакмюсом и Дэниелом Ли. Модная общественность ждет еще одного большого выхода – Пьерпаоло Пиччоли покажет свою коллекцию уже на следующей неделе.

Однозначно следить в Милане стоило за Zanini и N21. Это те марки, которые не склонны к авангардистским решениям, но им удалось создать классику, от которой не рябит в глазах, однако вещи хочется изучать. Классические бежевые пальто, удачный тейлоринг пиджаков, объемные силуэты – в их представлении всё это играет по-новому.

Впереди парижская неделя моды – с самым большим количеством шоу. И здесь, судя по расписанию, тенденция останется прежней – будем следить за молодыми именами.