Кутюрное настроение в новой коллекции Rochas

Французский дом моды Rochas, один из старейших брендов Франции, основал Марсель Роша еще в середине 30-х годов прошлого века. После его смерти основную прибыль дому приносило парфюмерное направление. Несколько раз Rochas прекращали выпуск одежды, но в 90-х годах дом решил вернуться к производству предметов одежды и аксессуаров. В 2013 году креативным директором стал Алессандро Дель Аква, который вернул бренду его женственную роскошную эстетику. Если в собственном бренде No. 21 дизайнер позволял себе экспериментировать с формами, тканями и фасонами, то Rochas –это непреходящая классика с уклоном в ретро.

Новая коллекция pret-a-porte отсылает нас к эпохе расцвета haute couture. Архитектурные формы, дорогие ткани типа шелка, вельвета и парчи с восточными мотивами – очень красивая ностальгия по временам, когда в моде была бесконечная женственность. Ключевые элементы коллекции – платья с завышенной талией, топы с открытыми плечами, полупрозрачные платья, классические пальто с рукавами 3/4 и длинные перчатки. Особое внимание на аксессуары – у Rochas появились поясные сумки, который дизайнер предлагает носить чуть выше линии талии, практически под грудью.