Костюмы для тех, кто их не носит: новая коллекция Balenciaga

"Настоящее – это ключ, "сейчас" – и есть ответ", – так размыто описал прошедшее шоу Демна Гвасалия. О современности вещала не только одежда, но и оформление шоу. Декорации к показу делал швейцарский диджитал-художник Джон Рафман, с которым Демна познакомился во время Art Basel. Его зацепил рассказ Рафмана о создании иммерсивной технологической реальности. "Моя работа исследует новые технологии и то, как изменилось наше общество, наше сознание, наши взаимоотношения", – поделился художник. Так, гости показа оказались в туннеле, на стенах которого на протяжении всего показа транслировались видеоработы Рафмана. Отзывы были смешанные: кому-то понравился иммерсивный диджитал-спектакль, а кому-то – и вовсе стало нехорошо от чересчур быстрой смены изображений.

Тематика прогрессивного "здесь и сейчас" отразилась не только в видео-арте – например, часть одежды была сделана с помощью 3D-принтера. Технологию, совмещающую 3D-печать и ручную работу, Гвасалия представил ещё в прошлом сезоне, но именно сейчас, по его словам, довел её до совершенства и даже дал название – "нео-тейлоринг". Открывавшие показ модели в пальто напоминали репликантов: широкая линия плеча, заниженная узкая талия. Учитывая дистопический техно-пейзаж, можно было подумать, что дизайнер заходит на территорию sci-fi, но свою задачу он видел по-другому. "Какой костюм может понравиться представителям поколения, никогда не носившим костюм? Что люди носят сегодня?", – вопрошает он. Нео-тейлоринг – это не только про технологию. Например, его костюм – это вариация спортивного костюма с четкими линиями и другим кроем. Он по-прежнему удобен, но выглядит совсем по-другому. "Это то, что я носил бы сам", – смеётся дизайнер.

Самым запоминающимся образом стало красное платье, выкроенное из цельного четырехметрового куска шелка. "Умение сделать элегантную архитектурную форму минимальными усилиями – это наследие Кристобаля Баленсиаги. Но в этот раз я не обращался к архивам, скорее, позаимствовал технику. Мне хочется создавать одежду для этого момента", – подытожил Демна Гвасалия.